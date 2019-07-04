未申請獨攀奇萊山！男迷途費時3日搶救下山　消防局：開罰

▲呂姓山友獨自攀登奇萊北峰，因不熟路徑迷途，最後受困於山區而求救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

呂姓山友1日獨自攀登奇萊北峰，於返回成功山屋時迷途，且因體力不支入夜後無法下山。02日經友人鄭先生協助報案，花蓮縣消防局立即會同太管處及太警隊，組成搜救小組，前後歷經3天於4日12時成功救援下山。

22歲呂姓山友7月1日獨自攀登奇萊北峰，於返回成功山屋路途上迷失方向，誤入北峰下崩壁叢林，且因體力不支入夜後無法下山。02日08時友人鄭先生協助報案，花蓮縣消防局立即會同太管處及太警隊，組成第一梯次搜救小組共計8名入山搜救。

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2日14時太管處搜救志工陳皇奇因熟悉該路線先行進入搜索，19時搜救志工已接觸患者並給予初步包紮及糧食，因入夜後視線不佳其餘搜救人員夜宿成功山屋，並於3日清晨前往支援陳員。

▲▼花蓮縣消防局會同太管處及太警隊，組成搜救小組，前後歷經3天成功救援下山。

因考量呂姓山友身體狀況不佳，3日中午花蓮縣消防局另派5名搜救人員及2名巡山員組成第二梯次搜救小組入山支援搜救任務。所幸在搜救人員的努力下，4日12時成功救援。



呂姓山友表示，登頂奇萊北峰後，因路線不熟悉在抵達北峰三叉口前下切，途中跨越兩次溪流及崩壁，途中多次滑落跌倒造成門牙斷裂難以進食，最後於奇萊北峰西側標高2839公尺瀑布附近體力不堪負荷決定休息待救，身上僅存一些水及糧食。

消防局表示，呂男未申請國家公園入園，且該路線需3天行程，但呂男預定1日完成，在缺乏完善裝備及足夠糧食的狀態下迷失方向，增加自身風險及造成搜救困難。呂男登山活動違反《花蓮縣登山活動管理自治條例》，在呂男下山調查確認無誤後，花蓮縣消防局將進行開罰。



花蓮縣消防局長林文瑞表示，違法入山所造成的山域意外事故救援案件層出不窮，不僅投入大量人力物力，更耗費巨額公帑，山域意外事故的發生，致使許多家庭破碎。無論是台中市、南投縣或花蓮縣的登山管理自治條例，立法目的都是為保障民眾從事登山活動時可以提高自身安全，呼籲從事登山活動的民眾，務必檢視是否符合該區登山活動管理自治條例之規定，以降低登山可能造成之風險。