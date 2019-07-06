潛入林班竊取4包牛樟芝　山老鼠「繞道下山」遭攔查人贓俱獲

▲呂姓男子與吳姓友人竊取林班內牛樟芝4大包，總重495.7公克，市價約3萬多元。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣關山分局初來分駐所與台東林管處關山工作站組成聯合查緝小組，5日上午於台20線攔查到呂姓男子與其吳姓友人竊取林班內牛樟芝，當場取出分級包裝牛樟芝4大包，總重495.7公克（13.22台兩），市價約3萬多元，警方訊後依違反森林法及竊盜罪嫌送辦。

▲呂男坦承牛樟芝係取自於關山事業區第51林班內。



據警方調查，呂男坦承牛樟芝係取自於關山事業區第51林班內，竊取得手後，電話通知吳姓友人載其下山。兩男雖取道另行經台20線與台20甲線方向下山，然查緝經驗豐富之林警聯合查緝小組早已掌握線報，並分路攔查，查獲牛樟芝4包。

4包牛樟芝經台東林區管理處關山工作站查緝人員鑑定，確定屬於國有林班地內產物，全案訊後，逕由警方今天依違反森林法竊盜罪嫌，將呂男及吳姓友人等移送，並持續追查後續牛樟芝銷贓管道。

▲呂男及吳姓友人被依違反森林法竊盜罪嫌移送法辦。



台東縣警察局關山分局分局長潘仕能表示，此次林、警合作再次證明，平時各機關間的經驗分享及查緝平台的密集聯繫，能夠竭力有效遏止不法。

台東林管處關山工作站吳文雄主任亦藉此呼籲民眾，如發現盜伐、盜採、濫墾及盜獵等不法情事或有破壞森林行為者，請即向台東林管處或警察機關舉發，免費檢舉電話為0800-000930、0800-057930。因而舉發盜伐、盜採及濫墾犯罪行為人者，可依森林保護辦法，發給舉發人新台幣五萬元以下之破案獎金。