休旅車忘拉手煞滑「80M」撞2路人！熱心白T男神救援還被罵..

▲手煞車。（示意圖／記者許力方攝）

大陸中心／綜合報導

汽車駕駛人停好車拉手煞算是基本常識，但還是有許多粗心的人忽視這項環節，往往發生無法挽回的結果。浙江麗水日前一輛休旅車司機下車不但沒熄火，更沒拉手煞，就這樣在車流人群中滑行了近80公尺，還撞倒2位騎車市民，最後剛好騎著電動車的男子見狀，就熱心的跳上車，拉手煞將車停下。

據監視器畫面顯示，一輛銀色休旅車停靠在路邊，這名駕駛下車離開後不到1分鐘，車子就開始往前滑動近80米，在許多人潮和車流陣中，不僅穿過十字路口，還直直撞倒2位騎車的市民，其中一位女子腿部被輾過，另外一位男子則被撞在地上。說時遲那時快，這時有兩位騎著電動車的市民，其中穿著白T的熱心男子立即停車，並跳上車拉上手剎將車停下。

▲休旅車手煞沒拉，撞倒兩位路人。（圖／翻攝梨視頻截圖，下同）

不過，因為事發突然，兩位熱心民眾還遭到大家誤解，紛紛被民眾指責，但沒過多解釋便默默離開。一旁目擊者表示，「當時可能大家都不太清楚情況，當熱心男孩下了車，路人紛紛指責他，以為這車子是他的，把路人給軋了，出手相助的兩人百口莫辯，就走了」。目前，事故正在進一步處理中。

對此，有網友說，「紅色車想用車身攔截，後來見停下就走了」、「也要給紅車司機點個讚呀，好人一生平安」；但也有人說，「那個電動車進入主道的時候也沒有先觀望」。

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