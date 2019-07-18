樂航、香草感恩回饋祭來了！機票「單程688元」起　7/20限時開搶

▲香草航空將併入樂桃航空，兩家航空攜手舉辦「Count Down 100 感恩回饋祭」。（圖／香草航空提供）

記者賴文萱／台北報導

今年度樂桃與香草航空即將整合，兩家航空攜手舉辦「Count Down 100 感恩回饋祭」，即日起至距離香草最後飛行任務10月26日為止的期間，將舉辦一連串聯合促銷與抽獎活動。第一波單程機票688元起優惠促銷，將自7月20日21:00起限時開搶。

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▲樂桃、香草航空感恩回饋祭，第一波祭出單程機票688元起優惠促銷。（圖／航空公司提供）

「Count Down 100感恩回饋祭」

第一波：樂桃、香草航空機票促銷

•販售期間：2019年7月20日(六)21:00~7月23日(二)23:59

•搭乘期間：樂桃：2019年8月1日~2020年1月23日 / 香草：2019年7月28日~10月26日

•適用航線：樂桃：14條日本國內航線及13條國際航線 / 香草：3條日本國內航線及3條國際航線

•促銷票價：單程 新台幣688元起 ※樂桃、香草航空各50張688元優惠機票

•活動網站：https://www.flypeach.com/campaign/pv_countdown100/sale/tw/

第二波：樂桃、香草航空原創斜背帆布袋贈獎活動

•活動期間：2019年7月18日(四)~10月26日(六)

•活動詳情：將抽選出39位幸運兒，可獲得樂桃、香草航空原創斜背帆布袋(非賣品)

※第三波以後之活動及促銷，將於樂桃、香草官方網站公布。

▲樂桃航空與香草航空在未來100天將舉辦各種機票促銷及禮品抽獎等活動。（圖／樂桃航空提供）

Peach Aviation株式会社（樂桃航空）暨Vanilla Air株式会社（香草航空）執行董事CEO井上慎一表示，香草航空距離10月26日最後的飛行任務還剩下100天，為表達紀念特此舉辦「Count Down 100 感恩回饋祭」。

期間內將盛大舉辦各種機票促銷，以及禮品抽獎活動，第一波「Count Down 100感恩回饋促銷」單程機票只要688元起，日後也預計推出更多優惠促銷活動。

另外，香草航空原有的東京（成田）-沖繩（那霸）航線，自6月1日起已整併至樂桃航空營運，所有香草航空的既有航線，也將在今年的冬季航班期間完成轉移至樂桃航空營運。