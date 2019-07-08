揪團飛起來！酷航2人以上「好友促銷」來了　衝日韓單程含稅1,688元起

▲酷航推期間限定5天「酷搶揪走」優惠，2人以上好友促銷，飛日韓單程含稅最便宜1688元起。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

揪團出國了！酷航於2019年7月9日至13日在官網推出連續5天的「酷搶揪走」優惠，提供2人以上好友促銷，東京、大阪、北海道、韓國、新加坡等34個人氣酷航點單程含稅只要1,688元起，酷航商務艙3,888起。

「酷搶揪飛」好友五日促銷

促銷頁面：https://www.flyscoot.com/tw-grabandgo

促銷期間：2019年7月9日 06:00 至 2019年7月13日 23:59

旅遊期間：最晚至2019年12月20日

優惠內容：均為兩人以上同行每人單程含稅價格，最便宜1,688元起

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促銷航點：

台灣直飛航點：東京、札幌（北海道）、大阪、首爾、新加坡

澳洲四大城：墨爾本、雪梨、黃金海岸、柏斯

歐洲雙航點：希臘雅典、德國柏林

渡假私房景點：馬爾地夫、普吉島、峇里島、關丹

東南亞秘境：古晉、哥打巴魯、喀比、巨港、泗水、永珍、龍坡邦、柯枝、特里凡得琅

▲酷航夢幻客機787提供商務艙服務。（圖／酷航提供）

酷航以低成本航空少見的雙走道、寬椅距、大飛機受到乘客喜愛，且提供商務艙服務（僅適用於787夢幻客機）。酷航航點遍及日本、韓國、東南亞、澳洲、歐洲，想要一次解決住宿、當地交通與體驗的自由行旅客，可與酷航合作之旅行社同享此次好友優惠。