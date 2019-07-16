衝歐洲趁這波！阿聯酋荷、德來回9300元起　 酷航也祭含稅大促銷

▲阿聯酋航空推出歐洲熱門航點機票優惠。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

阿聯酋航空推出往歐洲熱門航點的限時優惠票價，搭乘A380自台北出發前往歐洲熱門荷蘭、德國等航點，經濟艙票價自NTD9,300（未稅）起、商務艙票價自NTD56,200起，購票日期自即日起至2019年7月29日止。另外，酷航也推出歐洲航點柏林、雅典單程含稅 7,488元起優惠票價，想飛歐洲趁現在。

阿聯酋航空自自即日起至2019年7月29日止，推出台北出發前往歐洲熱門航點票價優惠，經濟艙票價自NTD9,300（未稅）起、商務艙票價自NTD56,200起，出發時間則自2019年7月22日至2019年12月31日止。優惠機票可於阿聯酋航空網站www.emirates.com.tw 購買，或洽各大旅行社。

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阿聯酋航空促銷

促銷頁面：https://www.emirates.com.tw

促銷期間：即日起至2019年7月29日止

旅遊期間：2019年7月22日至2019年12月31日止

優惠內容：歐洲熱門航點票價優惠，經濟艙票價自NTD9,300（未稅）起、商務艙票價自NTD56,200起

▲酷航推出「飛常酷」促銷，最便宜單程含稅最低1688元起。（圖／酷航提供）

另外，酷航也於7月16日至17日推出慣例「飛常酷」促銷，飛往新加坡與更多酷航點，單程含稅最低1,688元起；東京、大阪、札幌單程含稅最低1,988元起；澳洲四大城黃金海岸、柏斯、墨爾本、雪梨，單程含稅最低4,488元起；歐洲航點柏林、雅典單程含稅7,488元起。

酷航「飛常酷促銷」

促銷頁面：https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-gtg

促銷期間：2019年7月16日 06:00 至2019年7月17日 23:59

旅遊期間：最晚至 2019 年 12 月 20 日

優惠內容：均為台幣單程含稅票價，適用日期享優惠票價