反貪腐、「緊日子」政策升級　中國砍公務員差旅伙食費

▲大陸推出公務員差旅伙食費新規。圖為取餐示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳政錄／綜合報導

在今年全國兩會上，大陸國務院總理李克強提出，「要讓人民過上好日子，政府就要過緊日子」的政策主籌後，中央今年除致力推動減稅降費外，財政部等也發布最新的公務員差旅伙食費、交通費新規，包括要求出差人員的用餐需「自行解決」，係2015年祭出新差旅標準後，大陸又一針對公務員的大規模反貪腐行動。

根據大陸財政部、國家機關事務管理局辦公室、中共中央直屬機關事務管理局辦公室昨（17日）聯合印發的《關於規範差旅伙食費和市內交通費收交管理有關事項的通知》，將自8月1日起，分類細化差旅伙食費和交通費交納標準及管理要求，並明確中央和地方相關部門的職責分工。

▲大陸國務院總理李克強在今年兩會期間提出，政府要過緊日子。（圖／記者曾俊豪攝）

根據規定，中央單位出差人員出差期間，按規定領取伙食補助費後，除因工作需要由接待單位按規定安排的一次工作餐外，其餘用餐費用自行解決。另出差人員需接待單位協助安排用餐的，應當提前告知控制標準，並向伙食提供方交納伙食費。

交通費方面，公職人員出差期間，按規定領取市內交通費後， 接待單位協助提供交通工具並有收費標準的，出差人員按標準交納，最高不超過日市內交通費標準；沒有收費標準的，每人每半天按照日市內交通費標準的50%交納。

按財政專家說法，過去大陸公職人員出差，向單位依規定領取差旅伙食費外，有些地方還會發生人員再次申報伙食費、交通費的行為，等於重複申報，因此本次通知明確規定後，將可避免中央機關人員到地方出差，一方面接受當地招待，一方面又領取自家單位差旅費的情況。

事實上，2015、2016年正值大陸中央打貪反腐期間，大陸財政部、中紀委就曾公布大陸公務員人員外出差旅標準，包括依各層級住宿費用不同規範，部級（含）以上搭機才能乘坐頭等艙，部級、司局級和其餘人員的住宿標準分別是每晚800元人民幣、500元人民幣和350元人民幣不等，依所在地區、淡旺季調整等。

據了解，大陸官員一般到外省市出差，多有以100元人民幣為基準的伙食補貼，另若至台灣或海外出差，則按區域以美元為標準做住宿、伙食、雜支補貼。

按照李克強今年兩會期間的說法，要讓人民過上好日子，政府就要過緊日子。他提到，本屆政府內，一是政府性的樓堂館所一律不得新建；二是財政供養的人員只減不增；三是公費接待、公費出國、公費購車只減不增。