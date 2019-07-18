「欺負我！」鐵工男撂8人衝公司狂開4槍...同事秒骨折肝臟裂　瞎扯：嚇嚇他

▲台南一名男子不滿被同事欺負，竟朝對方胸腹連開4槍。（示意圖／免費圖庫pxhere）

地方中心／台南報導

台南一名從事鐵工的蔡姓男子，因為遭同事欺負，竟向吳姓友人借手槍要教訓對方，還找來7名友人壯膽，一行人浩浩蕩蕩開車前往公司後，蔡男一見該名同事躺在沙發上睡覺，便持槍朝對方連開4槍後逃跑。蔡男被逮後辯稱，「只是想要嚇嚇他」，仍被依殺人未遂罪判有期徒刑8年4月，可上訴。

根據判決書，蔡男與同事曾因工作發生口角，認為對方時常在工作上欺負自己，進而心生不滿。蔡男2018年8月29日凌晨酒後跟吳姓友人抱怨，並向吳男借了一把改造手槍、6顆子彈要「教訓」同事，還召集不知情的7名友人來壯膽。

當晚蔡男等9人開著3輛車赴公司，蔡男進入一樓神明廳時，見到躺在沙發上睡覺的同事，一時氣憤竟直接掏出槍械，朝對方胸腹、腿部連開4槍，隨即離開現場；蔡男同事則是受到穿刺槍傷、肝臟撕裂傷、左腎撕裂傷、外傷性大腸穿孔、右側開放性腓骨骨折，所幸被及時發現，送醫後保住性命。

蔡男在法院審理時坦承開槍傷人，但他表示，當時他打電話給吳男說工作上的問題，說同事常打他、欺負他，吳男問他要如何處理，他回應，「想要嚇嚇同事」，所以才向吳男借槍，他與吳男一行人會合後，吳男在1樓拿裝槍的袋子給他，其他人沒有問他借槍的事，只知道他要找被害人理論，也沒有說要如何教訓被害人。

吳男則否認有借槍彈給蔡男，表示蔡男早就知道知道槍械的放置位置，未經同意就自行拿取，「我不知道他會開槍，原本以為他只是要帶去嚇嚇對方。」。

台南地方法院檢視各項證據後，依殺人未遂罪判蔡男有期徒刑8年4月；至於吳男則被依非法持有可發射子彈具有殺傷力之改造手槍、意圖供他人犯罪之用，未經許可出借可發射子彈具有殺傷力之改造手槍等罪，判應執行8年10月徒刑。全案仍可上訴。

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