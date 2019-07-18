搶黃國昌「小英男孩」光環？　林飛帆：這標籤不恰當

▲林飛帆接受廣播節目專訪。（圖／《周玉蔻嗆新聞》提供）

記者林銘翰／台北報導

前太陽花學運領袖林飛帆15日接任民進黨副秘書長，他18日接受資深媒體人周玉蔻廣播專訪，被問及接任黨副秘是否將時代力量立委黃國昌過去所謂「小英男孩」的角色搶走時，林飛帆表示「我其實不覺得過去所謂小英男孩這種標籤是洽當的」，強調在政黨之間每個人都有自己的主體性，包括他自己也有自己的主體性，所以「不要貼給我任何的標籤」。

林飛帆加入民進黨後，其與時代力量的關係備受關注。林飛帆表示，他不會從「大綠小綠」來看民進黨與時代力量，強調每個政黨都有自己的主體性，並不是「大綠小綠」之爭，不應該把政黨在政策的衝突以「大綠小綠」標籤化看待，就是在未來很實質的將共同信仰與價值一起推進，該如何合作會是下個階段要去做的。

林飛帆說，政黨之間的競爭是民主國家的常態，並不是台灣太特殊的狀況。至於在區域立委提名方面，他表示才進到民進黨幾天，目前為至還沒有去掌握整個提名作業，不過他認為還是應該維持開放與合作的方式，未來的合作應該是要擴大團結面。

此外，針對黃國昌是否將繼續參選立委連任也是外界一大好奇，林飛帆認為，選區的協調牽涉到整個黨的佈局，他依然主張希望能夠有更多整合與合作的空間，不只是對單一特定政黨，也可以是廣泛的結盟，最重要的目標還是不希望2020年讓高雄市長韓國瑜取得政權。他說，自己不太確定黃國昌的決定，黃國昌接下來也會對外宣布下一階段的決定，不過作為他的朋友也好、戰友也好，都沒辦法替對方去講最佳選擇是什麼。

另外，周玉蔻也問林飛帆，接任民進黨副秘書長後，是否把黃國昌過去所謂「小英男孩」的角色搶走？對此，林飛帆回應「我其實不覺得過去所謂小英男孩這種標籤是洽當的」，強調政黨之間每個人都有每個人的主體性，他也有自己的主體性，所以「不要貼我任何的標籤」。