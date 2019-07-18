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甜美女老師「穿真理褲上課」太辣！雪白美腿震驚鄉民　有人神到了

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▲▼甜美女老師「穿真理褲上課」太辣！雪白美腿震驚鄉民　有人神到了。（圖／翻攝自IG／fang_cen0130）

▲正妹女老師掀起鄉民熱議，真實身分有人神到了！（圖／翻攝自IG，下同）

網搜小組／綜合報導

大家對老師的印象可能各有不同，但穿著超辣真理褲授課的正妹女老師你見過嗎？有網友在PTT貼出一系列照片，可以見到女老師不僅有甜美臉蛋，還有一雙逆天長腿。許多鄉民們一看驚為天人，直呼身材不科學，也不斷敲碗「門呢門呢，快開門阿！」現在答案即將揭曉！

原PO以「國小女老師」為題在PTT表特版發了一篇文，內文照片不僅有正妹女教師的生活照，還有多張與學童的合照。不過，引起鄉民注意的是，這位女老師不僅上課穿著超辣真理褲，還擁有前凸後翹的好身材，尤其那雙美腿實在太修長，不禁懷疑「這是修圖吧？太不科學了！」

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▲▼甜美女老師「穿真理褲上課」太辣！雪白美腿震驚鄉民　有人神到了。（圖／翻攝自IG／fang_cen0130）

▲劉芳岑從小練舞，過去就曾因為甜美臉蛋、高挑身材，受邀上網路節目「校花點點名」。

許多網友看完紛紛留言，「我的國小老師是大媽」、「想回去讀國小了」、「以前怎麼都沒這種老師」、「本人很漂亮，有氣質」、「在哪裡任教，我孩子要去讀」、「有這樣的老師，我的學習興致一定很高」、「我知道她，長得漂亮，留在自己家鄉，努力考上老師」、「第一年就考上正式太猛了吧」、「這真的沒修圖嗎」、「拜託快開門」。

其實，這名女老師名叫劉芳岑，現年23歲，過去不僅是國立屏東大學校體育系校花，當過知名直播主，還在2015年上過網路節目「校花點點名」。由於她172公分的高挑身材，加上從4歲就開始練舞，在當時還被封為是「南台灣體操界安心亞」，同學則都暱稱叫她「小安心亞」。

當時劉芳岑受訪就透露，她的夢想是成為一名老師，將所學傳承給國家未來的主人翁；如今看來夢想順利成真，也算是如願以償。至於被問到「喜歡什麼類型的男生」，她回答，喜歡個性跟笑起來都很可愛的男生。

▲▼甜美女老師「穿真理褲上課」太辣！雪白美腿震驚鄉民　有人神到了。（圖／翻攝自IG／fang_cen0130）

▲▼甜美女老師「穿真理褲上課」太辣！雪白美腿震驚鄉民　有人神到了。（圖／翻攝自IG／fang_cen0130）

▲▼甜美女老師「穿真理褲上課」太辣！雪白美腿震驚鄉民　有人神到了。（圖／翻攝自IG／fang_cen0130）

▲▼甜美女老師「穿真理褲上課」太辣！雪白美腿震驚鄉民　有人神到了。（圖／翻攝自IG／fang_cen0130）

▲▼甜美女老師「穿真理褲上課」太辣！雪白美腿震驚鄉民　有人神到了。（圖／翻攝自IG／fang_cen0130）

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關鍵字：真理褲,女老師,表特版,劉芳岑

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