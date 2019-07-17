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聲援戰神！洪慈庸嗆干你什麼事　王浩宇：不希望這席送國民黨

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▲▼立法院臨時會 朝野協商 法務部次長陳明堂 曾銘宗 黃國昌 柯建銘 周陳秀霞出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

桃園市議員王浩宇17日爆料，時代力量立委黃國昌不挑戰連任汐止區立委，更批評黃國昌「高傲」、「自私」、「看不起自己的選民」。看到黨內同仁被批評，時代力量立委洪慈庸也跳出來開嗆「我們時力要提名誰、怎麼提名？到底干你王浩宇什麼事」。王浩宇隨即發文回擊，「關我什麼事？我不希望看到這席白白送給國民黨」。

王浩宇下午在臉書發文放上黃國昌照片表示，「剛剛聽說，確定是不選了。」、「我尊重你不參選汐止區立委的決定，但你應該為過去四年的自負高傲、自以為是、自命清高，在地方上打混摸魚向汐止人道歉。」

《ETtoday新聞雲》記者致電黃國昌，他的助理轉述黃國昌回應「對於王浩宇講的事都沒有評論」；另外，針對黃國昌回應，記者再致電王浩宇詢問，王浩宇則表示，相關消息是聽到時代力量民代說的，「要不要選要趕快清楚表態，不然就是免費送給國民黨一席。」

王浩宇晚間繼續在臉書痛批，「不爽柯建銘OK，吼記者幹嘛？高傲、自大、自我為中心！黃國昌之所以把汐止搞砸，最主要的原因就是看不起自己的選民，私底下連對人的基本尊重都沒有。對記者也是這樣，私下的態度總是如此。」

看到黨內同仁被批評，洪慈庸晚間在臉書表示，看到王浩宇對黃光昌的批評，「我想我們應該要思考的，是大家要一個什麼樣的立委？」黃國昌在立法院的表現有目共睹，沒人覺得黃國昌沒盡到一個立委的本份，選區服務同仁的努力也不容王浩宇這樣抹煞，「況且，我們時力要提名誰、怎麼提名？到底干你王浩宇什麼事。」

王浩宇也分享洪慈庸臉書，並以「關我什麼事？我不希望看到這席白白送給國民黨」為題發文表示，民進黨沈發惠確定退選後，最新的一份民調顯示，黃國昌所在的汐止七星選區，國民黨對手李永萍領先幅度拉大到29%，國民黨的政黨支持度持續上升，才短短四年，就成為國民黨在新北市選情最穩定的選區之一。

王浩宇指出，2016年民進黨勸退沈發惠，堅持把汐止七星區禮讓給黃國昌，四年後的現在，幾乎是放棄基層經營的黃國昌不戰而降、雙手奉送，「根本是把立委席次免費送還給國民黨，更扯的是，連要不要參選都不說清楚，完全不給民進黨可能的參選人表態或準備的機會」。

王浩宇提到，面對韓國瑜，中國大陸因素將是2020選戰主軸，任何一個立委席次都是「和平協議」簽署與否的關鍵，被稱為國會戰神的黃國昌，面對艱困選區的態度如果是怯戰、不敢參選，「請趕快宣布公開宣布不競選連任」。

王浩宇還說，「因為你每拖一天，國民黨的對手就有更多時間準備、獲勝的機率就越來越高。如果因為你的自私、政治盤算，讓這個選區最後被國民黨拿下，這樣真的好嗎？拜託你，心中不要只有政治算計好嗎？」

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關鍵字：戰神,黃國昌,洪慈庸,王浩宇

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