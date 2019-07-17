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7/15起報名慈善路跑送愛心！全額捐助孩子的書屋、小草書屋　

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▲▼ADA慈善聖誕路跑（圖／ADA慈善聖誕路跑臉書）

▲「ADA慈善聖誕路跑」報名費全額捐作公益，邀請民眾一起為愛而跑。（圖／取自ADA慈善聖誕路跑臉書，下同）

生活中心／綜合報導

每年都在聖誕節前舉辦的「ADA慈善聖誕路跑」，2019年將再度於12/21臺北市大佳河濱公園溫馨開跑，與其他路跑不同的是，以公益為名的ADA慈善聖誕路跑，每年都將民眾的報名費全額捐作公益。今年選定與「孩子的書屋」、「小草書屋」兩家愛心課輔班合作，路跑活動已於7/15正式開放報名，邀請民眾一起為愛而跑，順利完賽者還可獲得超Q的聖誕老公公造型紀念獎牌。

▲▼ADA慈善聖誕路跑（圖／ADA慈善聖誕路跑臉書）

主辦單位台北市建築世代會會長李耀民說道：「報名費將全數捐贈給台東『孩子的書屋』以及三峽的『小草書屋』，作為書屋的營運基金，建立一個避風港，陪伴孩子創造夢想。」

台北市建築世代會近年來積極投入國內慈善公益，從一開始的慈善募款餐會，到後來舉辦慈善路跑活動至今已第6年，希望透過民眾的報名費幫助弱勢孩子們，度過一個溫暖的耶誕節。今年擴大舉辦路跑活動，邀請知名企業廠商贊助本次活動，一起分享愛，也為孩子建立起完整的保護網。

▲▼ADA慈善聖誕路跑（圖／ADA慈善聖誕路跑臉書）

ADA慈善聖誕公益路跑前幾年皆以「孩子的書屋」為主要受贈單位，前陣子因創辦人陳爸辭世才終於讓已成立20年「孩子的書屋」成為社會焦點，該書屋長期照顧眾多台東地區缺乏關懷的孩童，透過教育的力量，培養孩子一技之長，堅持翻轉社會底層。今年五月，書屋的孩子們參加全國鼓藝薪傳大賽，獲得了第二名的佳績，預計12月也會到現場帶來精采表演，以感謝各界的愛心。

▲▼ADA慈善聖誕路跑（圖／ADA慈善聖誕路跑臉書）

今年活動擴大舉辦，預計捐助的另一家課輔班「小草書屋」則是位於新北市三峽區，由一群社區返鄉青年和社區志工在2015年創立，陪伴在地高關懷學童和低學習成就孩子。藉由安排課後輔導，彌補家庭的功能不足；在2016年底成立青草職能學苑，陪伴青少年成長及幫助他們發展特殊專長，建立自信並懂得感恩回饋。

今年活動將於12/21 14:30準時起跑，活動分成聖誕組12公里(晶片計時)與快樂組 5 公里，報名賽事即可獲得NIKE紀念衣、健身房體驗券、遊樂設施體驗券、完賽禮，由於1000元報名費用全數捐贈，跑友也將會收到捐贈收據。完賽現場還有贊助商提供豐富好禮。

活動臉書：https://www.facebook.com/TaipeiADACharity
報名網址：http://bit.ly/2LSgKZJ

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關鍵字：公益,愛心雲,孩子的書屋,小草書屋,偏鄉,台北市建築世代會

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