中元節拜台酒泡麵招來3大鬼怪「碗緣子」幫你蓋好運　再抽現金8800

▲台酒推出超萌碗緣子，死神、殭屍、貞子各有幸運之意。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

吃泡麵時碗蓋老是不知不覺翹開開，讓你感覺有鬼、心裡毛毛的？中元節就快到了，吃泡麵時好兄弟可能就在你後面，祂們很餓～準備曾獲台灣十大泡麵銷售冠軍的台酒泡麵系列虔誠敬拜，好兄弟肯定更加給力！今年中元節台酒也特別推出死神、殭屍、貞子等3大鬼怪化身超萌「碗緣子」神救援，幫大家把泡麵蓋好蓋滿吃飽飽，還可登錄發票抽現金、碗緣子，以最大誠意陪伴大家一起普渡好兄弟。

▲▼超萌碗緣子還可以大玩KUSO創意，令人頻頻直呼可愛！

現代人工作忙碌，中元節普渡好兄弟沒空準備三牲禮，就算努力準備也可能受限於小家庭吃不完、夏日保存不易而腐壞等困擾，因此準備整箱的泡麵，照樣誠意滿滿！尤其是台灣泡麵界之光「台酒花雕雞泡麵」，就因為料多、味美、CP值高，吸引網友瘋狂掃貨，甚至曾經創下最高年銷量1300萬碗，勇奪十大泡麵之首的寶座，而且繼台酒花雕雞泡麵一炮而紅之後，陸續推出花雕酸菜牛肉麵、白酒帕式達麵、麻辣酒香豚肉麵等，款款大受好評，準備台酒泡麵系列讓好兄弟享用現代人間美味，吃好吃飽不來打擾。

今年台酒還對中元節推出超吸睛的3大鬼怪「碗緣子」，過去逗趣、可愛的杯緣子是許多上班族的療癒小物，如今台酒碗緣子則是透過死神、殭屍、貞子成為大家的泡麵守護者，將泡麵碗蓋牢牢，順便祈福轉運！

台酒還發揮創意設計網路小遊戲（點此去），線上玩敬拜好兄弟，就能抽抽看最近有什麼好運，像是死神象徵「工作好神」業績旺、事業順，殭屍是「吉僵發財」的意思守護大家發大財，而貞子則「貞命天子(女)」為大家招桃花，讓好兄弟在中元節為你「蓋好運」。

▲飽妮大讚碗緣子根本泡麵守護者。

這波鬼怪碗緣子熱潮才剛開跑，很快就燒到超人氣網紅「隱藏角色」和「飽妮」啦！身為奶爸的隱藏角色對孩子大鬧令爸媽眼神死的各種生活情境與鬼怪巧妙結合，演繹賴在地上不肯走的地縛靈、睡到一半被鬼壓床等，讓家有「小鬼」的家長超級有感！而最愛大口吃美食的正妹網紅飽妮則是邊吃台酒泡麵邊聊小時候最怕的鬼故事，並大讚碗緣子蓋泡麵根本「宵夜守護者」。

想獲得這系列超KUSO的碗緣子方法很簡單，上台酒購物網（點此去）訂購一箱泡麵即可以99元加價購一組碗緣子，或買兩箱就直接送，或是買台酒系列泡麵，憑發票登錄可抽獎，除有150組碗緣子可抽、還有8800元現金大獎等你抽；不只有吃有拜有保佑，還可拿好禮、抽現金，只能說台酒泡麵這波活動誠意十足，完全不輸民眾中元敬拜時那顆虔誠的心。