為了嚮光的孩子　林熙蕾與舒淇「選擇愛」

圖、文／浩騰媒體提供



為了孩子的未來，現在的你會選擇什麼？

林熙蕾和舒淇「選擇愛」。

嚮光協會的「選擇愛」公益拍攝活動紀錄了提名、得獎演員林熙蕾與舒淇首度為了孩子們的未來而合作的畫面，兩位好友要讓孩子們知道他們是被愛著的，每個人都很重要。

「選擇愛」系列活動迫切需要資金，藉由本活動募集到的款項將用來支持台灣各地的嚮光孩子，讓他們能夠持續享有愛心蔬食營養餐點、小班制教學課程、以及工作機會。這些資金也會用於嚮光協會獨有的實習架構，讓孩子們在社會化過程中獲得自信心，並且協助孩子們了解情緒管理課題、落實性別平等、建立適應社會所需的溝通技巧。

嚮光大朋友林熙蕾相信「臺灣嚮光協會」的願景，因為「臺灣嚮光協會」是少數長期陪伴在孩子們身邊與其一同創造、成長的草根性在地公益團體，而林熙蕾希望所有的孩子都能夠健康、平安、快樂長大，就像她兩位可愛的女兒一樣。另一位嚮光大朋友舒淇則是特別飛到台灣參與此次由名攝影師／導演林炳存掌鏡的「選擇愛」公益拍攝活動，充滿玩心的舒淇很快就和孩子們以及來自「瑪莉愛狗協會」的毛朋友們玩成一片，拍攝結束時，舒淇也祝福嚮光的孩子們永遠無邪、純淨。

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林熙蕾和舒淇最早是在香港拍攝電影時結識，之後成為好朋友，到現在將近二十年了，她們一生的友誼與慈悲為懷的心胸帶給我們無限啟發，因為嚮光協會也希望能如此陪伴孩子們。「選擇愛」的另一位特別嘉賓楊晨(心蜜奶爸)更是提到「齊聚一堂，我們將成為社會上一股正向的力量。」也唯有在社會大眾的資助之下，本計畫才有可能實現。

選擇愛，支持孩子：

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了解更多，觀看拍攝幕後花絮：

http://brightside.tw/chooselove