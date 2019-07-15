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國營企業挺國球！中油洗可麗洗衣精送職棒紀念毛巾球　持卡還可抽獎

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▲▼中油洗可麗職棒促銷記者會,馮勝賢,詹智堯,李順欽,許展元,lamigirls。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣中油與中華職棒異業結盟活動開跑，凡購買洗可麗環保洗衣精組合可獲紀念毛巾球。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

「好想獲得毛巾球～」今早（7/15）在熟悉的知名棒球主播徐展元的歡呼聲及Lami Girls活潑熱舞中，炒熱中油大樓記者會現場，活動更邀請到中華職棒祕書長馮勝賢及選手詹智堯出席，一同慶祝職棒30而「麗」，台灣中油與中華職棒異業結盟推出「台灣中油為中華職棒加油」活動。即日起至8/14止，凡購買洗可麗環保洗衣精組合，即可獲贈「職棒30週年紀念毛巾球」，持中油會員卡購買另有機會再抽「職棒30週年風雲人物簽名球」。

▲▼中油洗可麗職棒促銷記者會,馮勝賢,詹智堯,李順欽,許展元,lamigirls。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼中油洗可麗職棒促銷記者會,馮勝賢,詹智堯,李順欽,許展元,lamigirls。（圖／記者湯興漢攝）

▲職棒名人馮勝賢及詹智堯在現場揮棒送出毛巾球。

台灣中油總經理李順欽表示，強效洗淨、好清洗的洗可麗環保洗衣精是中油生技目前最熱銷的產品，與其說是一檔促銷活動，不如說是公益活動，讓國人能夠一同參與、關注台灣體壇動態。台灣中油成立73年來，上山下海為大家加油，一直將這份工作視為社會企業責任，然而棒球是台灣的國球，透過這波與中華職棒更密切的合作，讓洗可麗環保洗衣精為球員們洗淨球衣，在球場上的表現也更加亮麗，希望透過合作，大力推廣「中油公司為大家加油，大家為中華職棒加油」的概念，邀請消費者、球迷一起為職棒加油。

▲▼中油洗可麗職棒促銷記者會,馮勝賢,詹智堯,李順欽,許展元,lamigirls。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣中油總經理李順欽認為活動不僅是促銷，更是做公益。

▲▼中油洗可麗職棒促銷記者會,馮勝賢,詹智堯,李順欽,許展元,lamigirls。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華職棒秘書長馮勝賢樂見台灣中油與中華職棒異業合作。

過去也是中華隊明星球員的中華職棒秘書長馮勝賢指出，近期是中華隊爭取2020東京奧運的關鍵時刻，對台灣中油的打氣特別有感，尤其偏鄉小朋友就需要大量資源挹注才能實現夢想，非常感謝中油透過洗可麗搭配職棒巡迴活動，給予這些小球員、退役球員支持並為他們發聲。

▲▼中油洗可麗職棒促銷記者會,馮勝賢,詹智堯,李順欽,許展元,lamigirls。（圖／記者湯興漢攝）

▲洗可麗環保洗衣精是中油科技最熱銷的產品。

台灣中油指出，為促進體育運動發展，自91年至108年6月共贊助新臺幣7,962萬元，資助臺南市立大內國中、苗栗縣福基國小等12所學校運動校隊，希望偏鄉孩子藉此找到自我肯定與成就感，進而翻轉人生；另資助優秀運動員230人次，包括日前甫進入108年澳洲桌球公開賽16強的小將林昀儒以及梁恩碩、盧彥勳、詹詠然、謝淑薇、莊佳容等網球好手；102年世界桌球賽摘金的莊智淵；世大運男雙冠軍黃聖盛、江宏傑；世界羽球球后戴資穎；鐵人三項好手張家班張嘉家、張家豪、張婷婷三姐弟等。台灣中油進一步表示，目前正計劃籌組台灣中油男子足球隊，盼能培植更多優秀選手成為台灣之光。

▲▼中油洗可麗職棒促銷記者會,馮勝賢,詹智堯,李順欽,許展元,lamigirls。（圖／記者湯興漢攝）

▲於中油加油站購買2瓶洗可麗環保洗衣精，即可獲得「職棒30週年紀念毛巾球」。

洗可麗環保洗衣精一直是中油生技引以為傲的暢銷商品，並獲得環保標章及SNQ國家品質標章認證。這次「台灣中油為中華職棒加油」的洗可麗環保洗衣精促銷活動，只要消費者在加油站（全台直營站及部分加盟站）購買兩瓶2,000g洗可麗環保洗衣精，即可獲贈市價130元之獨家限量「職棒30週年紀念毛巾球」（數量有限，贈完為止）；若持中油會員卡購買，還有機會抽「職棒30週年風雲人物簽名球」，抽獎後將送出包括王建民、郭泰源、陳金鋒、陳義信、黃平洋、林仲秋、馮勝賢、彭政閔、陳鏞基及胡金龍等棒球明星簽名球，共計20個中獎機會。

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關鍵字：台灣中油,公益,洗可麗洗衣精,中華職棒,LamiGirls

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