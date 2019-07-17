丹娜絲颱風逼近！保險業啟動緊急救助措施　理賠方案報你知

▲輕颱丹娜絲已經發布海上陸上颱風警報，多家保險業者啟動多項緊急救助措施。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

輕度颱風丹娜絲逼近，金管會今（17）日已與壽險公會、產險公會轉知各會員公司主動了解，如有災情，並應積極協助民眾辦理理賠相關事宜，而多家保險業者也在第一時間成立應變小組，並啟動快速理賠、免收房屋貸款利息等緊急救助措施。

金管會提醒民眾，除了應做好防颱準備、注意自身安全外，更應審視投保狀況，並檢視因颱風所致的災害情形，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠。

以財產保險為例，民眾投保的保單如有包含因颱風或洪水所致之損失者，如火災保險附加「颱風及洪水保險」、「地層下陷、滑動或山崩保險」、汽車車體損失保險附加「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」、營造綜合保險、安裝工程綜合保險等)，可依契約約定向保險公司請求賠付。

丹娜絲颱風預計明後兩天最接近台灣，富邦人壽在第一時間啟動緊急應變方案（申請期間：自即日起至民國108年9月30日止），保戶如果因豪雨災害成為受災戶，將提供續期保費緩繳、保單借款利息寬延、免費補發保單、快速理賠等4項方案，並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助受災保戶重整災後家園。

元大人壽提醒民眾提前做好防颱準備、注意自身安全，颱風期間避免前往海邊或山上，同時也啟動受災保戶6大關懷服務措施，包括主動理賠、保費緩繳、保險單借款免利息、保險單借款利息展延、補發保險單免收工本費、保戶諮詢服務，與保戶攜手共度風災。

▲金管會今日已與壽險公會、產險公會轉知各會員公司主動了解，如有災情應積極協助民眾辦理理賠相關事宜。（圖／記者紀佳妘攝）

因應丹娜絲颱風災害，台灣人壽已先行成立緊急應變小組備戰，一旦進入颱風警戒，即刻啟動緊急應變措施，包括主動查詢受災保戶比對及啟動主動關懷聯繫，提供快速理賠服務及預付醫療保險金、緩繳續期保費3個月、緩繳保單借款利息6個月、補發保單工本費優惠及展延房屋貸款本金及利息1年。

另外，台壽保產險提醒，颱風來襲前除了移置愛車至安全地點，也應檢視愛車是否有加保颱風洪水險，提供愛車較完善的保障，使事故發生前風險轉移，事故發生後降低自身損害。

丹娜絲颱風持續逼近台灣，國泰人壽啟動全方位關懷保戶服務機制，並發揮主動服務精神，提醒民眾做好防颱準備，呼籲全台各地嚴防風雨成災，17日至19日適逢大潮期間，沿海低窪地區更要慎防海水倒灌及淹水。相關保戶服務措施包含免費保單換發、保費與保單借款利息緩繳、受災戶房屋貸款緩繳、理賠醫療預付金等服務。

南山人壽提醒民眾注意自身安全並避免前往危險地區，並於第一時間成立「丹娜絲風災關懷小組」，一旦風雨造成災情，南山人壽立即啟動快速理賠、到府理賠與關懷、免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳續期保費、住院關懷預付保險金等各項服務措施，主動關懷各地受災保戶並提供緊急協助。