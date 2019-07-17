影／他雙手怒端「火鍋」暴潑妻子同學...致大面積燒傷！幼兒一旁全目睹

▲丈夫突然失控抓起火鍋就往常姓男子臉上潑。（圖／翻攝燃新聞影片截圖，下同）



大陸中心／綜合報導

做任何事前都要三思，別讓怒氣沖昏了頭。河南洛陽日前一名男子由於父親生病，因此拜託當護士的同學到家中幫忙照顧。事後，他為表謝意請女同學去吃火鍋，吃到一半女同學的丈夫突然出現，沒料到丈夫一氣之下雙手拿起火鍋就往男子臉上潑，導致男子全身大面積燒傷。而這名父親的暴力舉動，全讓一旁幼兒看傻。

綜合陸媒報導，一名常姓男子由於父親生病，日前拜託當護士的女同學小趙到家裡幫忙弄鼻胃管，事後為表謝意才想說請她去吃火鍋。據了解，小趙有先告知丈夫，不料吃到一半丈夫怒氣沖沖跑來，對著常姓男子說「你爸生病在家，你在這裡吃啥飯」。期間小趙不斷向丈夫解釋，更因此發生爭執，之後丈夫突然發了狂就抓起火鍋潑向常姓男子。

驚悚的暴力畫面可以看到，發了瘋似的丈夫雙手抓起「冒著白煙」的火鍋就往常姓男子臉上潑，甚至將空鍋怒往對方身上砸，常姓男子則急急忙忙跑到廁所沖水，但這暴力的舉動全讓一旁的孩子看傻。

常姓男子表示，他和小趙丈夫也只見過2次面，且無冤無仇，完全沒想到會發生這樣的事。此外，他全身大面積燒傷，左側肩膀三度灼傷。家人更痛心表示，他還需要多次治療，不過肇事者家屬卻只賠3萬元人民幣（約新台幣13萬元）的醫療費。目前，小趙丈夫也已被警方逮捕。