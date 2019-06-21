快訊／成大實驗室一名學生遭化學液灼傷手臉　送醫治療

記者林悅／台南報導

一名成大學生於6月21日下午向台南市消防局報案，指他在成大自強校區化學館10樓實驗室倒化學廢液時，因操作不慎，被化學廢液濺到右臉、右手受灼傷，消防局派出東門分隊救護車前往救護，發現其臉、手約1度4-5％燒燙傷，意識清楚，經就近送成大醫院就治，幸無大礙。

▲１名成大學生在成大自強校區化學館10樓實驗室倒化學廢液時，因操作不慎，被化學廢液濺到右臉、右手受灼傷，消防局派救護車前往救護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於21日下午1時許，接獲成大一名學生報案自述指稱，他在成大自強校區化學館10樓93A56實驗室實驗，在倒化學廢液（含有機溶劑、甲苯及鈉等化學成分）時，因操作不慎灼傷右臉右手，消防局馬上派出東門消防分隊救護車前往救護，救護員到場發現傷者係名23歲的男大生，臉、手約1度4-5％燒燙傷，意識清楚，馬上送成大醫院急診處就醫，由醫護人員以燒燙傷處置，幸無大礙。

此外消防人員也前往10樓實驗室調查，發現指導教授也在現場協助廢液處理，實驗室桌上已無廢液傾倒跡象，確認不會再發生意外傷害後收隊撤離。

成大指出，成大化工系3、4名學生中午在自強校區化工館10樓實驗室，整理實驗室的廢液藥品，一名學生未留意，不慎遭灼傷。緊急送成大醫院，其右臉、右手約1度4-5％灼傷，治療後無大礙，目前情況良好，但為慎重起見將留院觀察1-2天，以確定無吸入性灼傷。成大環安衛中心主任黃良銘教授指出，環安衛長期以來都會派員到會做化學實驗的系所上課，宣導實驗室安全，今後除了會再加強宣導，也要再三呼籲學生，對於化學藥劑一定要小心再小心，以避免意外。



化工系實驗室會不定期整理廢液藥品，目睹意外的曾姓學生說，每一個廢液瓶罐都有詳細的成份標示，意外發生是同學要將甲苯倒入有機溶劑，但可能是手指略遮到標籤，只看到甲苯沒注意到還寫著含30％鈉，就將甲苯倒入，立刻引起化學反應，竄出火來。（更新於16時52分）