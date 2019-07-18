　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

埃及護士裝醫生割包皮　男嬰父：有人叫我帶走「女兒」吧！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

男嬰接受包皮環切手術傷口感染。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男嬰接受包皮環切手術。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

國際中心／綜合報導

埃及一名剛出生的男嬰，被父親Ashraf Helmi帶去當地醫療中心接種疫苗時，遭一名假冒成醫生的護士在急診室進行包皮環切手術，造成陰莖異常腫脹，之後被重新帶至另一家醫院進行後續檢查。醫生發現男嬰的陰莖傷口已嚴重感染，最後必須切除。

Helmi帶男嬰在當地的醫療中心接種疫苗時，被家人說服讓男嬰做包皮環切手術。據當地媒體報導，護士得到50英鎊（約台幣1930元）的報酬。Helmi說，「我特別去現場，因為我聽過這裡有很多糟糕手術的傳聞」他還透露，手術是在急診室進行的，而非手術室。

Helmi接受當地媒體採訪時說，「手術完成後，她把紗布綁得太緊了，我告訴她這對小嬰兒來說不合適。」卻遭對方回應「我知道我在做什麼！」

▲埃及護士假冒醫生進行手術。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲埃及護士假冒醫生進行手術。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

之後Helmi發現男嬰陰莖異常腫脹，驚覺不妙，便將他送到別間醫院。醫生發現男嬰的傷口受到感染，由於太過嚴重，不得不切除。Helmi表示，自己不知道手術中發生了什麼，「最後有人對我說：『來帶你的女兒走吧 。』」

埃及公共衛生部副部長Hamdi al-Tabakh表示，這名護士承認自己擅自做這場不幸的手術，且不是在手術房，而是在Helmi家裡，對此，Helmi否認。目前這名護士已被拘留，案件正在調查中。

ET快訊
社長證實收過「殺人信件」！京都動畫縱火16死、10人心肺停止
5女去他家床戰失蹤！警2月後在恐怖哥家「後院挖出乾屍骨」
蔡依林辣曬中空裝「水滴胸型」被看光！釣出阿信示愛　粉絲嗨：好

關鍵字：埃及,Ashraf Helmi,包皮環切手術,護士

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

埃及護士裝醫生割包皮　男嬰父：有人叫我帶走「女兒」吧！

3月大小羊前肢畸形遭媽媽拋棄　好心女做義肢讓牠開心奔跑

讓大地呼吸！「綠色墓地走廊」緩土地壓力　墓地變「神聖的森林」

影／「一個讚一塊錢」給老婆生日紅包　他2小時噴3.5萬：明年不敢了

金髮小女孩要麥當勞「別再送塑膠玩具」　39萬英人力挺

9歲女童「神記憶」畫出竊賊紅車　車身凹痕、鐵架全還原

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

埃及護士裝醫生割包皮　男嬰父：有人叫我帶走「女兒」吧！

3月大小羊前肢畸形遭媽媽拋棄　好心女做義肢讓牠開心奔跑

讓大地呼吸！「綠色墓地走廊」緩土地壓力　墓地變「神聖的森林」

影／「一個讚一塊錢」給老婆生日紅包　他2小時噴3.5萬：明年不敢了

金髮小女孩要麥當勞「別再送塑膠玩具」　39萬英人力挺

9歲女童「神記憶」畫出竊賊紅車　車身凹痕、鐵架全還原

黃偉哲攜手型男主廚送愛　籲各界迴響讓愛心不孤單

印尼公開賽／廖蘇配遭地主直落二無緣8強　台將雙打全淘汰

「最萌身高差」　綠衫軍231公分巨神兵爭取雙向合約

力挺「開放重機騎上國道」！光陽執行長：2020年是最佳時機

社長證實收過「殺人信件」！　京都動畫縱火16死、10人心肺停止

玩出創意＆自信　南榮國中贏得屏東縣機器人比賽第1名

「親戚急需2千美元救命錢」警攔下　婦：怕老公不答應先匯款

發展機場經濟學　國內17所大學成立桃園航空城大學聯盟

愛護動物不離不棄　黃偉哲開直播呼籲認養代替購買

智慧手機、5G驅動／台積電Q3季增18%　下半年「手刀衝」

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

新奇熱門新聞

「1讚1元」當生日紅包　他2小..

非洲見台灣娃娃車　他滑街景傻眼

「綠色墓地走廊」緩土地壓力　墓..

刺青辣媽牽女兒逛街！路人驚豔狂..

小羊畸形遭拋棄　好心女幫做義肢

韓網美真面目曝光　網崩潰：她誰

日本珍珠咖哩飯誕生！台灣網友震..

英國小女孩連署　「別再送塑膠玩..

紫外線揭露尿液噴濺最遠91公分..

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

醫生推3招變大雕　免手術再次偉..

世界最長單字　189819字母..

9歲神童畫竊賊車　連凹痕都還原

被問下海原因　高橋聖子霸氣回應

更多熱門

相關新聞

影／他端「火鍋」怒潑妻子同學...致大面積燒傷！

做任何事前都要三思，別讓怒氣沖昏了頭。河南洛陽日前一名男子由於父親生病，因此拜託當護士的同學到家中幫忙照顧。事後，他為表謝意請女同學去吃火鍋，吃到一半女同學的丈夫突然出現，沒料到丈夫一氣之下雙手拿起火鍋就往男子臉上潑，導致男子全身大面積燒傷。而這名父親的暴力舉動，全讓一旁幼兒看傻。

塵封54年　埃及最古老金字塔開放

人造浪過猛　婦比基尼遭沖掉曝光

南非青少年自造飛機　1.2萬公里抵達埃及

埃及：倫敦停止拍賣圖坦卡門頭像

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 花木蘭 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　這2個生肖快去買中了一秒翻轉人生

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰」拿木板砸死她

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

重機撞上變換車道汽車　騎士慘死

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵非第一現場

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

網聊超Man留美哥3個月！她見本人崩潰逃

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉搜

台灣人早上不洗澡？他「國際時間論」被推爆

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震驚鄉民

男屍突張眼想喝水！復活後再次死亡

滴妹「學歷普又不正」到底紅什麼？

10年過去「母子變父女」萬人讚嘆

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面