埃及護士裝醫生割包皮　男嬰父：有人叫我帶走「女兒」吧！

▲男嬰接受包皮環切手術。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

國際中心／綜合報導

埃及一名剛出生的男嬰，被父親Ashraf Helmi帶去當地醫療中心接種疫苗時，遭一名假冒成醫生的護士在急診室進行包皮環切手術，造成陰莖異常腫脹，之後被重新帶至另一家醫院進行後續檢查。醫生發現男嬰的陰莖傷口已嚴重感染，最後必須切除。

Helmi帶男嬰在當地的醫療中心接種疫苗時，被家人說服讓男嬰做包皮環切手術。據當地媒體報導，護士得到50英鎊（約台幣1930元）的報酬。Helmi說，「我特別去現場，因為我聽過這裡有很多糟糕手術的傳聞」他還透露，手術是在急診室進行的，而非手術室。

Helmi接受當地媒體採訪時說，「手術完成後，她把紗布綁得太緊了，我告訴她這對小嬰兒來說不合適。」卻遭對方回應「我知道我在做什麼！」

▲埃及護士假冒醫生進行手術。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

之後Helmi發現男嬰陰莖異常腫脹，驚覺不妙，便將他送到別間醫院。醫生發現男嬰的傷口受到感染，由於太過嚴重，不得不切除。Helmi表示，自己不知道手術中發生了什麼，「最後有人對我說：『來帶你的女兒走吧 。』」

埃及公共衛生部副部長Hamdi al-Tabakh表示，這名護士承認自己擅自做這場不幸的手術，且不是在手術房，而是在Helmi家裡，對此，Helmi否認。目前這名護士已被拘留，案件正在調查中。