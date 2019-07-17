郭台銘、柯文哲搭檔票房恐不如預期　范世平：合作機率小

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨角逐2020年總統大選，鴻海集團創辦人郭台銘是否脫黨參選，甚至與台北市長柯文哲合作引發關注。台灣師範大學政治系教授范世平17日分析，郭台銘脫黨參選的影響力不容小覷，柯文哲將首當其衝，不過外界盛傳的「郭柯／柯郭配」，票房恐怕不如預期，且從政治上來看，兩人合作的可能性也不大。

兩岸政策協會17日公布最新民調，2020總統大選若是由蔡英文、韓國瑜、柯文哲3人角逐，蔡英文以支持度36.3%第一、韓國瑜33.7%第二、柯文哲則有22.3%的支持度。

民調假設郭台銘脫黨獨立參選，在「四腳督」情況下，蔡英文仍以支持度33.1%領先，其次是韓國瑜29.9%，郭台銘16.9%第三，柯文哲則以14.0%墊底；若郭台銘、柯文哲合作組「郭柯配」或「柯郭配」，民調結果顯示，蔡英文支持度為33.5%、韓國瑜32.4%，而郭柯或柯郭配的支持度為26.3%。

▼ 兩岸政策協會民調。（圖／兩岸政策協會提供，下同）



范世平分析，一旦郭台銘脫黨獨立參選，首當其衝的是柯文哲，大幅減少8.3%的支持度，蔡英文少3.2%，韓國瑜則少3.8%，三人減少的部分加起來約15.3%，差不多接近郭台銘16.9%的支持度，可見郭台銘還是有相當的影響力。

不過，范世平強調，雖然民調上看，對柯文哲而言，與郭台銘搭檔會比獨立參選更具優勢，支持度微幅增加4%，但從政治上來看兩人合作可能性不大，除了兩人支持度加起來不如預期的高，且他認為柯文哲現在更想要培養自己的政治影響力，因此與親民黨合作機率也不高，反倒是郭台銘更可能與親民黨合作，「一旦與親民黨合作，可以不用連署直接參選，加上宋楚瑜掌握的基本盤，有機會衝到兩百萬以上的票，不容小覷。」