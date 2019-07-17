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快訊／反死刑及擁槍　美最高法院前大法官史蒂文斯病逝...享耆壽99歲

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▲▼前美國最高法院大法官史蒂文斯（John Paul Stevens）。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國最高法院退休大法官史蒂文斯（John Paul Stevens）在佛州醫院過世，享耆壽99歲。史蒂文斯15日因為中風住院，隨後引起多項併發症，當地時間16日晚間過世，他在美國最高法院任職35年，是任職期間第3長的大法官，一直以來都是自由派倡導者，多次為捍衛人權發聲。

史蒂文斯時常穿戴領結公開亮相，行為舉止溫和，都是他的招牌特色，但他也常為弱勢者發聲，多次捍衛人權，對抗政府。史蒂文斯於1920年出生於芝加哥，1941年畢業於芝加哥大學， 1975年受到總統福特提名，成為大法官，任職35年後，在2010年退休。

史蒂文斯原先為保守主義者，但是之後時常與自由派的大法官一同發聲，作風改變，例如他在1976年時，投票支持保留死刑，但在2008年時他認為，死刑代表了「無意義且沒必要的生命消逝，對於任何社會或是公共目的都僅有微小貢獻」。

在他退休之後，史蒂文斯仍時常對公眾議題發表意見，或是出書表達自己的論述。2017年3月，在佛州帕克蘭的公中發生奪命槍擊案後，史蒂文斯就呼籲應該要廢除憲法第二修正案（即擁護人民擁槍權利之法案）。

在他的大法官生涯中，史蒂文斯也經歷過知名的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），他投票認定德州刑法飯對婦女墮胎的規定違憲，這起案子最後推動全國墮胎合法化，並且也推動密西根大學必須在招生時考慮各種族一案，更寫信向大法官肯尼迪表達對同性戀應有的權利，不過被肯尼迪駁回。
 

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關鍵字：最高法院,大法官,John Paul Stevens,北美要聞

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