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又見虐童！衣架、抓癢棒毒打5歲幼女致死　鬼父重判9年10月

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▲▼虐童。（圖／達志影像／美聯社）

▲桃園狠父毒打5歲幼女致死，二審判刑9年10月。此為示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳銘峯／台北報導

又傳出虐童致死案件，桃園黃姓男子因不滿5歲幼女吵鬧、便溺，1個多月內以衣架、抓癢棒，或是拳打腳踢等方式，痛打女童。黃父打完後沒將女兒送醫，還疑似不給女兒食物，導致女兒送醫時僅9公斤重，全身多處外傷而死。高等法院13日二審宣判，將他重判9年10月。可上訴。

判決指出，38歲開貨車為業的黃姓男子，與小2歲在家家管的太太結婚後，育有2子1女。而黃男從2017年11月起，就因為5歲女兒吵鬧、便溺等問題，就先以衣架毆打女兒頭部，女兒頭部挫傷流血。隔不到1個月，又以不求人抓癢棒毆打女兒腿部，之後連續幾天，都對女兒拳打腳踢。女兒都沒送醫治療，直到12月17日下午，黃男才因女兒昏迷送醫，最後因全身是傷，以致低血容性休克及中樞神經性休克死亡。醫院通報檢方後，檢方對黃男提起公訴。

一審法院將黃男重判9年10月，案件上訴第二審，高等法院審理時，黃男否認虐童，強調只是一般的管教行為，並無打傷女兒意思。但高院根據女兒死亡時的傷勢，認定黃男確實構成凌虐兒童，最後導致女兒死亡，成立「成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪」。

高院量刑時，認為本應嚴懲黃男，但妻子求情，說丈夫下班回家後都會陪伴女兒，也會教女兒念書寫字，確實是因為求好心切才會管教小孩，希望法院可以輕判，讓黃男早日回家陪小孩。另外家中長子也說，爸爸對3個小孩都很好，只是因為妹妹比較調皮，所以爸爸才會管教妹妹，希望法院可以判輕一點。高院因此駁回上訴，維持一審的刑度9年10月，可上訴。

另外高院合議庭也罕見的發出聲明，建議落實社會安全網（風險預防），希望對有幼童之家庭，社工人員及村里幹事應定期主動走入家庭拜訪，觀察幼童之生活情形；高風險家庭對於幼童照護，更應主動詢問有無需要協助之處。另外一般人如發現有幼童受虐，應「雞婆」一點，主動撥打113保護專線。同時高院也建議儘速修正刑法第286條之「妨害幼童發育罪」，以補破網。
 

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關鍵字：法律,人權,虐童,暴力,鬼父,衣架,二審,抓癢棒,高等法院

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