「柯文哲百分之百選2020」　李正皓：對韓國瑜利大於弊

▲韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／記者李毓康、季相儒、陶本和攝）



政治中心／綜合報導

2020總統大選戰況激烈，民進黨由總統蔡英文挑戰連任，國民黨由高雄市長韓國瑜出線，而台北市長柯文哲是否宣布參選備受關注。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓在臉書分析「不用猜了，百分之百會」。

李正皓說，一個多月前就預言，蔡英文若出線，如同深綠陣營的一場大雨；韓國瑜的升起，是深藍陣營的一顆太陽，若蔡英文與韓國瑜均確定參選，那大雨天亮兼備，柯文哲在2020這局肯定不會缺席。

李正皓表示，一來柯文哲可以收割不支持蔡英文的深綠選票，二來可以吸納韓國瑜不擅長的年輕族群，再加上柯文哲既有的柯粉支持者，基本上柯文哲在此狀況下參選的起步就是坐二望一「韓>柯>蔡」，怎麼算都是賺的情況下，柯文哲為什麼不出來參選？

李正皓再預言，當前這種狀況由於韓國瑜與柯文哲屬於競爭不同領地、不同食物的不同物種分，柯文哲如果參選，對蔡英文的衝擊肯定大於韓國瑜，「換言之柯文哲若參選2020，對韓國瑜肯定是利大於弊。」

李正皓認為，最近肯定會有許多媒體甚至包含柯陣營都會委託民調公司，針對韓、柯、蔡的組合做民調，其民調結果當然會成為柯文哲考量最終是否參選的重要依據。