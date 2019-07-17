「垃圾魚」在大陸氾濫成災　食人魚咬一咬就放生了

▲垃圾魚環境適應力強，在河川裡恐破壞生態鏈。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

實習記者施怡妏／綜合報導

水族箱常見的「垃圾魚」近年來入侵大陸河川，導致其泛濫現象。由於垃圾魚是外來種在河域中無天敵，加上繁殖速度極快，對當地魚類產生極大的威脅，引爆環境生態危機。網友表示，人類不愛吃垃圾魚，就連「食人魚」也放棄。

垃圾魚主要產於南美洲地區，只要有水的地方就可以生存，是水族館的常客，經常吸附在水草上，不僅能吃掉青苔還會吃其他魚類的排泄物，還能幫助水族館清理垃圾，又俗稱「垃圾魚」。根據大陸網友表示，吃過這種魚的人都不喜歡，身上刺比肉多難以下嚥，聞起來腥味過重，平時以「垃圾」為主食，人類吃了恐怕會引發健康問題。

人類不愛吃垃圾魚，就連「食人魚」也害怕，網路上有許多實驗影片，網友將垃圾魚丟進食人魚的魚缸裡，要給食人魚加菜，沒想到食人魚咬一咬後丟在一旁，大批的食人魚對垃圾魚視而不見，似乎是血腥味太重而不感興趣。

現今有些人會在家中養殖垃圾魚，但千萬不可以把魚隨意放生到河流，牠們生命力旺盛，沒有藻類可吃時會攻擊其他魚類甚至吃掉魚卵，嚴重影響魚類生存空間。

▼食人魚對垃圾魚不感興趣。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）