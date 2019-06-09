冷氣24小時不關最省電？　冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

▲夏天到了，冷氣達人教你如何可以爽吹冷氣又省電。（圖／記者蔡惠如攝）

財經中心／綜合報導

夏天到了，天氣炎熱時家家戶戶勢必會打開冷氣來讓身體降降溫，但是有大多民眾為了節省電費，冷氣總是開開關關，甚至只是離開屋內一下子就要把冷氣關閉，不過多數的冷氣專家都認為，這樣的方式不但不能省錢，反而更浪費電。

減少「開啟」是關鍵

有冷氣達人指出，冷氣開啟的時候最耗電，建議若開冷氣要短暫出門1至2小時內，不需要關機。

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「不過這也並不代表冷氣24小時不關是最省電的。」冷氣達人指出，雖然冷氣開啟的時候最耗電，但是這也要端視冷氣機型跟環境變因，像是在地下室實測跟在頂樓住家就不同，此外還要注意房間是否西曬、住宅挑高，或是室內熱源如電鍋、冰箱等；環境因素影響相當大，因此只能說，短時間內反覆開關冷氣會相當浪費電。

只有調降溫度並不夠

大多數的民眾都直覺認為，想要讓身體涼快就是要把冷氣溫度調得越低越好，不過事實上配合風量才是最有效的。當風吹來時，空氣的對流會將體表的水分快速的帶走，也帶走了一點身體的熱能，因此會感到涼快。

因此若是想要在吹冷氣時讓身體感到涼爽，與其浪費電將冷氣溫度大幅調降，倒不如調大冷氣風量，或者是配合電風扇使用，加速空間冷氣循懷，更可有效地讓身體感到涼爽。

冷氣等於除濕機？

當室內的濕度越高時，身體感受到的溫度就會越高；因此有些人會將冷氣當作除濕機，來達到乾燥的效果；不過，一般的冷氣模式會讓你耗費更多電力，若真想要除濕，倒不如開啟冷氣的乾燥模式，更能達到除濕的效果，且又節省電力。

自動模式最省電

如果你有仔細看過冷氣遙控器上的選項，上面大多會寫著手動、自動、睡眠等模式的選項，大多數人都會採取手動並且將冷氣開為微風，認為這樣的做法最為省電。

不過冷氣達人認為，自動模式才是省電的第一選擇，因為冷氣將會自動選擇在該環境下最適合的風量、溫度等；且在自動模式下，冷氣在室內降到一定溫度時，冷氣就會自動控制耗電，並讓房間維持在一定的溫度。

最容易忽略的一步—拉窗簾

在開啟冷氣時，若是沒有拉起窗簾、讓太陽光直射進屋內，會讓你冷氣怎麼吹都吹不冷，不過這個步驟往往會被民眾忽略；因此冷氣達人強調，拉窗簾不讓陽光灑進房內是最必要的動作。

此外，僅有拉窗簾是不夠的，如果你的窗簾布材質遮光性不高，一樣會讓陽光穿透進房內，一樣會讓冷氣涼爽的效果大打折扣。