多多x柯南限定包裝角色瓶全都想要　手刀加衝刺收藏度5顆星！

消費中心／台北報導

《名偵探柯南：紺青之拳》於7/10在台上映，柯南迷也越來越嗨，尤其全新動畫電影未演先轟動，不少業者包括影城、餐廳、旅遊等紛紛搭上這股旋風熱潮，在近期推出各種柯南主題周邊，吃喝玩樂通通都有，讓粉絲們樂翻天。現在這名無所不在的最強小學生，也和許多人從小喝到大的多多聯名，柯南、新一、小蘭、灰原、怪盜基德…等眾多經典角色成為限定新包裝，其中還有隱藏版驚喜款，意圖使人看了想要全部收藏！

《名偵探柯南》作為日本國民推理動漫，是許多人看到大的童年回憶，還記得放學後最大的享受，就是手拿多多配柯南，即使被媽媽罵了也捨不得關掉電視，就算已經成為大人，對於柯南的最新發展仍要繼續追下去，而且除了「發落」劇情進度，周邊商品也要一併收藏。而隨著《紺青之拳》將要上檔，許多柯南迷也在超商發現意外驚喜，大人小孩都愛的多多推出全新柯南限定新包裝，讓人入手後不知要先喝還是先拍照！

包括柯南、工藤新一、毛利蘭、灰原哀、服部平次、安室透等多個經典角色，搭配原味、原味LIGHT、草莓、牛奶等不同口味及容量包裝，柯南限定版多多光是瓶身就有多達15種可以挑選，其中還有甜滋滋限量小驚喜，就是眾多粉絲敲碗好想要的工藤新一與毛利蘭、服部平次與遠山和葉的雙情人款終於合體，完全意圖使人心動，買來根本捨不得喝。

除了瓶身有超多版本值得手刀衝一波收藏，柯南限定版多多的瓶蓋也是一大特點，上面有高達20款名偵探貼紙等你來蒐集，7-11超商也獨家提供柯南貼紙蒐集卡(7/17起7-11門市限量發送)，大家不妨挑戰看看，是不是能夠把每個角色貼好貼滿。而喝完的多多別急著丟掉，洗乾淨就化身特色筆筒，不論擺放在書桌上或辦公桌上都格外賞心悅目，就讓名偵探們來守護著你。想要柯南限定版多多動作要快，先入手先拍照打卡炫一波，現在全省便利商店都買得到！