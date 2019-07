印度孟買4層樓建築突倒塌…2死、40人受困　連日暴雨造成破壞

▲印度孟買一棟建築物突然倒塌,救援人員以及居民試圖找出倖存者。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

印度孟買(Mumbai)一座4層樓建築16日上午驚傳倒塌,至少造成40人受困,目前還不清楚事故原因;據了解,這座建築擁有100年歷史,近期雨季帶來的洪水有可能造成些許破壞。《法新社》報導,目前有兩人死亡。

《英國廣播公司》(BBC)報導,當地消防部門救援小組以及國家救災部門已前往現場,尋找被建築殘骸困住的群眾。從社群媒體的照片與影片可見,街道充滿瓦礫,救援團隊與志工則在清理碎片。

《印度快報》(The Indian Express)指出,這座建築物位於孟買Dongri地區,目前至少兩人罹難,恐怕還有40多人受困。印度馬哈拉什特拉邦(Maharashtra)首席部長法德納威斯(Devendra Fadnavis)說明,倒塌的建築物擁有100年歷史,有在考慮是否重建,不過還要展開調查,確認重建工作是否已開始。

JUST IN: Two dead after #Mumbai building collapse in Dongri area. Toll likely to rise



Track the latest news here: https://t.co/agWbO2j1f1 pic.twitter.com/yQFRG9rKSJ