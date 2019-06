柬埔寨施工中7層樓建築物倒塌　至少3死…30工人受困瓦礫堆

▲柬埔寨建築物倒塌,搜救單位正在找出受困的工人。(圖/翻攝自推特/@noansereiboth)



國際中心/綜合報導

柬埔寨西南方施亞努省(Preah Sihanouk)一座7層樓正在建設的建築物,於當地時間22日清晨5時左右倒塌,至少造成3人死亡、十多人受傷。根據當地警方說法,許多建築工人受困瓦礫中,確切傷亡人數還有待釐清。《法新社》援引省長雲明(Yun Min)指出,起碼30人困在建築殘骸當中。

《新華社》援引柬埔寨警方說法指出,建築物倒塌發生在當地時間22日清晨5時許,地點位於施亞努市(Sihanoukville)4號社區,受困的多為建築工人,救援單位試圖清除殘骸,救出傷亡者。《法新社》指出,可能有至少30人被埋在殘骸中。

施亞努省省長雲明表示,這棟建築屬於一位租用土地的中國公民。近年來,中國的投資者湧入柬埔寨,帶動以賭場為中心的度假村,吸引不少中國遊客。

有當地居民上傳建築物倒塌的照片,聲稱死亡人數上升至4人。據了解,該棟建築已完成80%的進度。

《法新社》指出,這棟建築物位於一處海邊度假村附近,事發當時,工人正在裡面施工。柬埔寨信息部長喬卡納里(Khieu Kanharith)在臉書引用目擊者說法寫道,所有死者都是柬埔寨人,包括兩名工人與一名翻譯。

根據官方統計,2016年到2018年間,中國政府與私營企業在施亞努省投資10億美元。施亞努市最初是一個漁業社區,隨後則以發展旅遊業為主。

A 7-story building under construction collapse around 5 AM in Preah Sihanouk province killed 3 people & injured more than 10 people & the search and rescue operation to find people trapped after the building collapsed. pic.twitter.com/EXQhIaEYrr