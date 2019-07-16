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永和首家！藏壽司進駐比漾廣場　7／23開幕推獨家柯南扭蛋

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▲永和,比漾廣場,藏壽司。（圖／記者蔡惠如攝）

▲比漾廣場藏壽司7／23開幕，推獨家扭蛋。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

位於中永和交界區的比漾廣場，繼主打「微型巨幕廳」的喜樂時代影城後，其永和首家藏壽司也即將在7／23登場，與影廳同一層樓，提供近200個座位，讓週邊民眾能有更多的選擇，為吸引民眾進場，也推出該店獨家「柯南扭蛋」吸客，業者表示，藏壽司進駐後，預期1年可多上30萬人次來客。

▲永和,比漾廣場,藏壽司。（圖／記者蔡惠如攝）

▲另也推限時新菜。

人氣迴轉壽司店「藏壽司」來台後，以獨特扭蛋系統受到民眾喜愛，吃完5盤就可在座位上抽獎1次，有機會獲得店家的特製扭蛋，來台後積極展店，本次在比漾廣場開設全台第19間店舖，也是新北地區的第3間，與今年2月才新開幕的喜樂時代電影院比鄰，成為結合娛樂與飲食的新組合。

▲永和,比漾廣場,藏壽司。（圖／記者蔡惠如攝）

▲永和,比漾廣場,藏壽司。（圖／記者蔡惠如攝）

▲本期的公仔主題是柯南。

藏壽司比漾廣場店內約有近200個座位，為慶祝開幕，特別獨家推出日本直送的周邊扭蛋商品，以熱門電影《名偵探柯南：紺青之拳》為主題，在該店推出獨家扭蛋商品，包括公仔造型存錢筒、Ｑ版造型趴偶與精美撲克牌。

比漾廣場近2年改裝超過90％，光今年就引進喜樂時代影城、藏壽司等話題店舖，且重新調整美食街「秀朗市場」，時髦的文青風格吸引民眾前往休閒，連平日的時段也有8成滿，還有不少家庭客在暑期帶孩子去悠閒看電影，來客數比去年同期成長35%。

▲永和,比漾廣場,藏壽司。（圖／記者蔡惠如攝）

▲美食街改裝之後，吸引許多民眾捧場。

比漾廣場總經理周寶文表示，重新以地區百貨與周邊居民連結，並推動自有品牌與選物店做出特色，是做出區隔與差異化的主因，預計明年全年的來客數可破480萬，9月將在進行女裝品牌優化，並在B1樓層引進ABC Mart，明年1月也會有2間餐酒館進駐，提供消費者更多元的生活型態。

而另間日本迴轉壽司品牌「壽司郎」，也在5月正式進駐環球購物中心中和店，破百坪的店舖規模也引發消費者排隊進場。

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