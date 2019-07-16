第4次酒駕！輾撞害婦「頭皮掀起」慘死　垃圾車司機10萬交保...雙手合十懺悔

地方中心／台中報導

台中市一名賴姓老婦14日清晨4點多步行外出晨運，未料行經交叉口時遭酒駕的張姓清潔車司機撞死，頭皮當場一半掀起，送醫後身亡。死者兒子哭著表示，好好一個家就這樣破碎了，駕駛已經第4次酒駕肇事，最後卻以10萬元交保。

▲張姓駕駛雙手合十到靈堂道歉。（圖／東森新聞）



從台中地方法院資料來看，張姓駕駛（45歲）早在2012年就有酒駕記錄，可能因為是自摔，未被重判；第2次於2015年，審理後被判2個月徒刑，如易科罰金6萬元；第3次在2019年3月底，被判4個月有期徒刑，如易科罰金12萬元。不料，才過3個月，竟又犯第4次，而這次撞死人了。

張男坦承，前一晚有喝藥酒，經酒測後結果為0.37，明顯超標；他強調，當時車速只有10公里，因視線死角沒看到，就這樣輾過死者，訊後被依業務過失致死罪嫌送辦，目前以10萬元交保。而交保後，他一臉懊悔到賴姓老婦（81歲）靈堂前雙手合十道歉。

▲台中垃圾車左彎輾過晨運老婦，張姓司機下車查看驚見滿地血跡，不禁腿軟跪地。（圖／民眾提供）



對此死者兒子控訴，「張男有多次酒駕前科，駕照就是因為酒駕被撤銷，無照又酒駕，為什麼還能多次出來開車害人，而且還是以開車為業，政府不是說酒駕零容忍嗎？不能出面遏止，保護老百姓嗎？」

他氣憤表示，張姓駕駛7年來4次酒駕，被撤銷駕照、重罰根本沒在怕，「照理講應該是要羈押的，有羈押為什麼這麼早放出來？希望司法能還給家屬一個公道。」

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