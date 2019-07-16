垃圾車司機3月才酒駕　撞死晨運老婦前又喝　中市府：下次從嚴審核

▲吳志超表示，未來業者申請展延將從嚴審核。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

日前台中市一家環保清潔公司張姓司機撞死清晨運動的老婦人後，張某過去行徑被起底，7年來竟發生4次酒駕，被撤銷駕照也被重罰，但張某沒在怕，今年3月第3度酒駕被罰12萬，不料第4度就撞死無辜者，台中市政府環保局長吳志超16日聞訊覺得非常可惡，未來會從嚴審核。

▲死者兒子控訴司機無照竟然還能酒駕。（圖／民眾提供）

一家民間環保垃圾車張姓司機日前清晨撞死一名80歲清晨運動的老婦人，死者兒子出面控訴，肇事者有多次酒駕前科，駕照就是因為酒駕被撤銷，無照又酒駕，為什麼還能多次出來開車害人，而且還是以開車為業，政府不是說「酒駕零容忍」嗎？不能出面遏止，保護老百姓嗎？

▲部份垃圾車司機被吊銷駕照竟還能開車。（圖／台中市政府提供,圖非當事人）

據台中地方法院資料，張某早在2012年就有酒駕記錄，可能因為是自摔，法院並未重判，2015年第2次，被警察攔檢，法官判處2月徒刑，可易科罰金6萬元，第3次在今年3月底，張某喝藥酒後被警方盤查，酒測濃度0.42毫克，法官認定是累犯而加重量刑，判處4月徒刑，可易科罰金12萬元，不料，7月發生第4次，這次竟是撞死人，警方也證實，張某前一晚有喝藥酒。

環保局表示，目前全台中市民間環保清運公司有520家，環保局針對清運許可證核發與否，僅審查環保專責人員等多項書面資料，至於業者如何聘雇公司行政人員或是垃圾車司機，市府無權過問。

吳志超聞訊肇事司機竟然有多次酒駕前科，而且還能開車也大感不解和氣憤，他表示，業者清運許可證1次期限是5年，業者期滿申請展延時，如果書面資料都齊全，沒有理由不核准，但為了公共利益，未來在申請展延時，會針對曾發生過刑案或是其他糾紛者從嚴處理和規範，以保護無辜民眾。