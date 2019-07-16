4度酒駕垃圾車司機突現身老婦靈前　家屬又驚又怒：又交保了

▲張姓肇事司機和妻子突現身靈前，家屬又驚又怒。（圖／家屬提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一家民間環保公司的張姓司機，日前酒駕撞死80歲阿嬤後，16日上午突然現身在死者靈前致意，家屬甚感訝異，認為有過3度酒駕前科，這次還撞死人竟然沒有被羈押，難道司法都在保護壞人嗎？台中地院表示，張某行為不符羈押構成要件，所以裁定10萬元交保。

據台中地方法院資料，張某早在2012年就有酒駕記錄，可能因為是自摔，法院並未重判，2015年第2次，被警察攔檢，法官判處2月徒刑，可易科罰金6萬元，第3次在今年3月底，張某喝藥酒後被警方盤查，酒測濃度0.42毫克，法官認定是累犯而加重量刑，判處4月徒刑，可易科罰金12萬元，不料，7月發生第4次，這次還撞死人，酒測值為0.32毫克。

死者兒子泣訴母親是家中的守護神，早上去運動卻被酒駕撞死，家人得知張某之前已經有過3度酒駕前科，也因為酒駕被吊銷執照，結果，竟然可以無照又酒駕的繼續開車上班，這個政府或是環保公司根本就不該再讓張某開車。

死者家屬上午在殯儀館傷心欲絕的料理後事，不料一見張某現身，又驚訝又憤怒，怎麼沒有被羈押，又交保了，家屬不滿的說，張某每次酒駕都能易科罰金，不用坐牢，可能因此讓張某有僥倖心態，結果這次撞死人，應該要羈押才對，怎麼又沒有羈押，司法是不是太保護壞人，如果再讓張開車，難保不會再發生事故？

台中地院表示，張某所犯罪行，雖然最輕本刑5年以上有期徒刑，但他坦承犯案，主動報警，留在現場配合調查，有正當工作，無逃亡、串證或湮滅證據之虞，與刑事訴訟法第101條第1項各款羈押構成要件不符，所以才裁定10萬元交保並限制住居。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。