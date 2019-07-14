影／撞擊瞬間曝光！台中垃圾車「輾斃晨運婦」　運將呆愣數秒腿軟跪地

記者陳玉／台中報導

台中市一名80歲的賴姓老婦，14日清晨4點多步行外出晨運，未料行經建國北路二段、柳川東路一段交叉口時，遭1輛民間清潔公司的垃圾車輾過，造成賴婦頭部大面積撕裂傷、頭皮有一半遭掀起，當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。警方初判，疑似是張姓司機視線死角造成意外，詳細肇事原因及後續責任歸屬仍待鑑定釐清。

▲台中垃圾車左彎輾過晨運老婦，張姓司機下車查看驚見滿地血跡，不禁腿軟跪地。（圖／民眾提供，下同）



據了解，年約45歲的張姓垃圾車司機，14日清晨4點在助手的陪同下駕車前往各定點收垃圾。監視器畫面拍下，張從南區建國北路左轉柳川東路口，車身明顯「彈跳」一下，坐在副駕駛座的許姓助手疑惑直問「好像有壓到東西」；張則持續往前數公尺後才煞車往後查看，一下車就赫見老婦倒臥在血泊中，先是呆滯了幾秒後，往垃圾車方向走去，但突然腿軟跪在路中央，相當錯愕。

▲張姓司機疑似視線死角沒看到準備穿越斑馬線的老婦。



台中市消防局獲報到場，見賴婦傷勢嚴重、遍地血跡斑斑，婦人頭部不但有大面積撕裂傷、頭皮掀起，手部也有骨折、撕裂傷，當時已無呼吸心跳，緊急送往大慶中山醫院急救半小時，仍因傷重宣告不治。

張姓司機稱，當時車速僅有10公里，疑似左彎時視線死角沒看見賴復，左前輪就碾了過去。而賴婦家人則說，老婦有平時有晨運習慣，早上一如往常出門，沒想到再也回不來，相當心痛。

警方初判，賴婦應是準備穿越斑馬線時遭垃圾車輾過，張姓司機訊後將依業務過失致死罪嫌送辦，而詳細肇事原因及責任歸屬仍待鑑定釐清。