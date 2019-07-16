不想人生只剩員工編號！當直播主月入6位數　年輕人怪奇職業正夯

▲現在很夯的新興職業，越有個人特色越好，越怪越棒，獨特不是異類，而是亮點與魅力。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／黃大米

在節目錄影前，跟坐在隔壁的阿姨閒聊，六十多歲的她，長得很像卡通小丸子的媽媽，親切且樸實。工作人員說阿姨是個網紅，我打心底覺得有趣，開口詢問：「阿姨，你怎會想到要開始拍影片？」阿姨靦腆笑說：「唉呦，這個厚..都我兒子，都我兒子教我的啦，他在當YouTuber，有幾次找我入鏡，說大家都很喜歡我哩，我兒子就幫我跟先生開了一個頻道。」旁邊的人插話，「阿姨，你兒子這麼紅，一年收入有三百萬吧！」

敏感收入問題，卻讓阿姨笑開懷說：「這我不知道啦！他每天都在想劇本、想梗，要我不要吵他啦！」阿姨以兒子為榮的得意全在臉上，俗話說「一人得道，雞犬升天」，現在是「一人當網紅，全家跟進當網紅」，兒子的職業選擇，改變了爸媽的職業，非常有趣。

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這幾年，行業興衰轉變快，幾年前熱門的工作，轉眼沒落，昔日冷門、不為人知的職業，卻突然成為當紅炸子雞。舉例來說，在五、六年前，誰會知道臉書小編、YouTuber、電競選手、網紅等等行業呢？

現在這些行業，不僅是年輕人熱愛的職業，也成為各大企業爭相合作的對象。但如果在十年前，你跟別人說，將來想靠拍影片或者經營粉絲團維生，大家應該都會擔憂的說，「你怎麼會有這樣的想法？」、「這樣可以養活自己嗎？」、「你要不要找個正經的工作做？」。由此可以看出，工作這兩字是活的，在不同時代，將長出不同的樣貌。

何謂成功 年輕人追求自己定義

我們過去邁向「成功」的鐵律，對這世代來說已經生鏽，不再適用，甚至連「成功」兩字，也可能有新的詮釋。舊世代認為的成功圖像，是在大企業擔任高階主管、高薪、忙碌、超高工時，以彰顯自己的不可或缺。但對這世代的年輕人來說，把生命全部貢獻給組織，不再是他們想要的，有更大的比例的年輕人追求的是自我價值的彰顯。他們要能「掌控自己的人生」，而不是被決定、被挑選，他們熱衷追夢，追夢的過程不是不怕，而是即便會怕，還是想放手一博的勇敢。

這樣的潮流也反映在廣告上，最近看到茶裏王的廣告內容很有趣，裡面的年輕人做的「工作」都很超乎樣板，像是手工車改裝達人、旅遊體驗家、街頭表演藝術家等等，肯定年輕人做自己想做事情，工作由自己來選擇與定義，工作理想待遇是樂趣與意義，似乎也感受到年輕人的追夢熱潮。

這家企業的廣告長期都以職場為主軸，從廣告內容可以也看出世代價值的轉變，昔日的職場生態是要上班族逆來順受，前輩與主管像是七月水鬼抓交替一樣，把不喜歡的工作、燙手的任務往下丟，老闆的肯定比什麼都重要，老闆說棒！一起開會的人，都對你點頭稱讚，老闆一遲疑，你心臟蹦蹦跳，想著是否哪裡有錯，老闆的情緒與表情，是你的生死判官，每天的氣象站，決定你今日的心情，是出太陽還是下大雨。

怪奇職業當道 自闢道路開出燦爛花朵

這樣追求組織認同的職場，將一個人縮減成一個員工編號或分機號碼，沒有不對，只是有些人適合，但有些人真的無法接受。現在很夯的新興職業，恰恰相反，越有個人特色越好，越怪越棒，獨特不是異類，而是亮點與魅力。

年輕人的夢想越來越多元，也超乎你想像，我詢問了幾個大學畢業生，未來想幹嘛？我本以為他們會一臉茫然，不，他們可是堅定而樂觀的說著未來。

念運動科系的正妹說，「我要當飛輪教練，我每次看到飛輪教練讓大家流汗，就覺得好有亮光！」

另一位還沒畢業，就在當直播主的同學，月收入破六位數，還輔導班上好幾個同學也跟進當直播主。

一位罹患漸凍症的畢業生對我說，她未來打算四處演講，幫助大家了解漸凍症，減少社會對病患的歧視。

這些夢想都讓人很感動，充滿了光與熱，絢爛而奪目。

信仰興趣 用熱情當自己的靠山

對有夢想的人說，他不是故意不乖，不是不想跟著大家的腳步走，是在他耳朵中聽到的鼓聲節奏，跟大家不同，於是他只好跟隨內心的聲音，走自己的路。

心中的熱情，是一台生命內建的遙控器，日夜牽引魂魄，吸引他廢寢忘食、不顧一切，卯起來往那一條人煙稀少的路走，他是開山怪，要帶大家看到新的桃花源，對他來說，循規蹈矩朝九晚五的打卡上班，不是安全，是浪費生命，是巨大的壓力。看著時光一分一秒流逝，自己的身體困在不喜歡的工作，是青春的耗損與折磨。

好工作與壞工作，在每個時代都在重新定義，我爸爸僅國小畢業，已經從中鋼退休，我問他，當年你怎有辦法進去中鋼？

爸爸說，「以前的時代，沒有人要去啊！只要有去考試就會錄取。」可見在我爸年輕時，在中鋼工作並不威，如今中鋼被譽為高雄最秋的工作，想要擠進去，難如登天。既然我們不能料想未來的世界，不如力挺年輕人追求自己的夢想，那是一段試鞋的過程，有一天他們會找到適合自己的鞋子，走好自己的人生路。

年輕世代，以夢為錨，信興趣得永生，生為前輩的我們，最好的關心就是，放手讓他們試試，讓不畏虎的初生之犢，帶我們看到新的世界。

本文授權自黃大米粉絲團：https://goo.gl/3jCnYa

《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》，黃大米著，丁慧瑋編。

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●黃大米，曾任職於非凡電視台新聞部採訪中心副主任、Tvbs電視台記者、 東森電視台記者；現職是yes123編輯總監，活躍於各大網站，擔任專欄作家。以上為個人言論，不代表本網立場。88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net