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網購公布熱銷環保吸管排行　Top1、2都被同一款材質包下

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網購環保吸管熱賣　銷量成長破5成（圖／業者提供）

▲7/1限塑新制上路後，各種材質的吸管需求大增，網購又飆出一波買氣。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

記者洪菱鞠／台北報導

環保限塑新制已經上路一陣子了，包含速食店、百貨公司等場所不再提供塑膠吸管後，開始自備起吸管的人越來越多，也讓環保吸管在近期又有一波明顯的銷售彈跳。而現在的環保吸管有更多材質可以選擇，網購業者觀察，除了不鏽鋼吸管，目前最受歡迎的就是純鈦吸管。

去年針對禁用一次性塑膠吸管進行宣導時，已經有不少民眾紛紛自發性改變習慣，開始自備起環保吸管外出使用，網路上也有各種關於如何挑選環保吸管的討論文章，而現在內用禁止提供一次性塑膠吸管的限塑新制正式實施了，各種材質的環保吸管需求也隨之大增，網購通路又掀起買氣。

從消費大眾的購買喜好來看，friDay購物觀察，目前選購最多的仍是不鏽鋼材質，銷量在同品項中佔近5成比例；另從內部數據資料觀察發現，站內環保吸管的銷量今年上半年較去年同期相比大幅增加超過5成，最高創下單週破百組的紀錄。東森購物網則指出，去年熱銷的為不鏽鋼、玻璃和矽膠，今年則是又有更多選擇，包括增加了紙吸管、甘蔗吸管等材質，另外還可彎曲，訴求更方便攜帶。

網購環保吸管熱賣　銷量成長破5成（圖／業者提供）

▲無毒無化學塗層的純鈦吸管，是現在購買環保吸管的新寵。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心近期環保吸管銷量及業績皆較去年同期成長10倍，不過賣最好的是純鈦吸管，在熱銷排行中就佔了第1、2名的席次。Yahoo奇摩購物事業群品類經理林儀萍表示，台灣製純鈦吸管單價較高，但強調無毒無化學塗層、乾淨好清洗，因此受到消費者青睞，此外，可拆洗式吸管解決了清洗上的疑慮，在限塑新令上路後也有一波銷售成長。

這一波環保買氣，也帶動其他環保相關用品需求量大增，外帶飲料提袋與環保保冷手提袋等商品，成為Yahoo奇摩超級商城上的熱銷品，以卡通圖案的商品最受歡迎，如卡納赫拉、角落生物等。friDay購物則統計，環保餐具及杯子今年上半年銷量都較去年同期成長3成。

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關鍵字：限塑,環保吸管,純鈦吸管,網購

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