環保新選擇！甘蔗吸管獲唯一認證　稻殼、綠茶吸管也開發完成

▲「100％植」研發出目前唯一擁有可分解環保標章的甘蔗吸管。（圖／資料照／記者邱顯燁攝）

記者白珈陽／南投報導

鉅田友善材料有限公司繼2018年以甘蔗吸管，在法國蒙佩里耶雷平奪得金牌獎，2019年又以咖啡渣杯蓋、吸管再奪金牌，而在6月，甘蔗吸管更獲全台唯一的可分解環保標章，在7月1日禁塑膠吸管上路後，甘蔗吸管不易軟化、天然材質製造的性質成為許多民眾心中首選。

黃千鐘帶領幾名年輕人創立品牌「100％植」，於南投縣中興新村中創園區設立鉅田潔淨技術公司，以植物纖維進行研發，2018年以甘蔗渣製成的吸管，在法國蒙佩里耶雷平發明展中獲得金牌。

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在2018年參展前，黃千鐘就已申請國際測試檢驗機構進行生物可分解測試，再向台灣環保署及德國申請認證標章，終於在2019年6月底收到台灣環保標章，為目前唯一擁有可分解環保標章的甘蔗吸管，7月起在限塑的歐洲各國和台灣都可使用該吸管。另外，甘蔗吸管也獲德國DIN CERTCO認證。

▲黃千鐘帶領一群年輕人創立鉅田友善材料公司，並推出「100%植」品牌，甘蔗吸管為其中一項作品。

「100％植」團隊，使用農業廢柴纖維再利用的技術，以咖啡渣杯蓋、吸管，再獲法國蒙佩里耶雷平發明展金牌，法國里昂市政府邀請設公司，台灣或國外也陸續有農民或廠商請求協助讓稻殼、茶葉屑、葡萄渣、香茅製造精油後的殘渣、檜木屑…等廢柴再利用。

黃千鐘表示，「100％植」已研發並開始生產稻殼吸管及綠茶吸管，而法國酒莊和農民提出的研發蘿蔔渣課桌椅等產的要求品他們也已接受，近幾個月來使用台灣蘿蔔渣為材料研發，即將開發完成。

黃提到，根據資料顯示，台灣一年產生300萬噸的稻殼，若能將其利用就能減少廢棄物量，未來若訂購量提升，稻殼的利用數量就會一直增加。

甘蔗吸管目前已銷至多個國家，包括：日本、韓國、香港、澳門、馬來西亞、美國、澳洲、荷蘭、法國、紐西蘭、新加坡、加拿大、美國、杜拜、模里西斯、緬甸、越南、菲律賓等國。

7月1日禁塑膠吸管政策上路，目前市面上常見到的紙吸管，再使用10~20分鐘後，管口易軟化且有些微異味，在喝含有珍珠類的飲料時，顯得不方便，也僅能使用1、2次就須丟棄；不銹鋼吸管則不易清洗，容易藏汙納垢；玻璃吸管易碎，不易保存。而甘蔗吸管耐用度比紙吸管高出許多，清洗後可少量重複使用，除沒異味，還帶有些許甘味，成為不少民眾愛用的吸管製品。

▲甘蔗吸管在飲用珍珠奶茶類的飲料之後也不會軟化。（圖／翻攝自「100%植」臉書）