momo推快消品訂閱、東森購物開發自營清潔品　電商攻非3C領域

▲針對有週期性用品需求的消費者，momo購物網推出「週期購」訂購商品專區。（圖／翻攝自momo購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

民生日用品消耗快速且有即時需求，成為網購市場在3C之外的一大成長動能，隨著消費行為轉移，電商攻向非3C板塊越來越明顯，不只momo購物網推出「週期購」訂購商品專區服務，東森購物著手開發自營品牌衛生紙，PChome加強與日用品牌合作力道，快消品領域上，預期將有一場激戰。

momo總經理谷元宏上任後，對於下半年發展策略，他特別提到在快消品方面，6月推出類似訂閱制的「週期購」商品專區新服務，針對有週期性用品需求的消費者，可選擇天數與配送次數，自動配送商品到府，免去重複訂購的困擾，且訂購價格不會高於首次購買時的促銷價。

「週期購」首波提供包含嬰幼童紙尿褲、寵物食品、清淨機濾網、咖啡等超過百款商品，但目前為試營運階段，且限電腦版才能訂購，手機App則預計8月上線。

由於民生日用品買氣成長驚人，讓電商紛紛強攻非3C領域，東森購物持續尋求與廠商、品牌合作，近期新增EASYSHOP、阿瘦、可口可樂以及3C周邊業者等產品後，目前平台已有多達50萬項商品數，提供豐富選擇。

東森購物表示，站上日用、美食等快消品YOY成長70%，不僅是重點經營品項，接下來還要以東森自營品牌著手規劃開發東風衛生紙等清潔品搶市，此外，下半年度將著重會員經營，針對不同會員等級給予不同的優惠配套，以提升會員黏著度。

PChome方面，旗下PChome24h購物7月品牌活動就由P&G搶先開跑，強打個人清潔用品、家用清潔掃除商品品牌周，接下來各大品牌將陸續登場。預估2019年下半年度日用大館整體業績將達200%成長。

▲P&G熱銷囤貨排行榜TOP1 幫寶適 一級幫紙尿褲，在PChome智慧標籤中也是熱門日用品。（圖／PChome提供）

由於日常用品重量及體積大，往返實體通路耗費時間，促使網友箱購趨勢和社群團購趨勢攀升，帶動民生日用品牌成長快速。PChome今年持續和更多日用品牌緊密合作，從行銷、數據、社群、代言、廣告、倉儲、物流等各方面都納入家用品的網購通路策略，讓品牌營運力道結合更深，另外，導入NFC感應的智慧標籤後，也帶動日用品熱銷，其中「尿布」訂單數居冠，因此看好家用品銷售成長可期。