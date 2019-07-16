上網吃到飽一天不到10元　申辦LINE MOBILE再送雙倍LINE Points

▲註冊為LINE MOBILE官方帳號會員，免費領取聯名貼圖。（圖／LINE MOBILE提供）

記者姚惠茹／台北報導

迎接暑假，針對小資學生族群，LINE MOBILE今（16）日祭出299方案限時快閃加碼活動，上網吃到飽一天不到10元，即日起至7月19日為期4天，只要申辦即享LINE Points雙倍送，等了除了原贈送的100點之外，再加碼送100點，相當於現金200元。

暑假到來，也是許多青年學子使用網路的高峰期，根據調顯示，暑假期間，年輕學子除了使用網路時間加長之外，更依賴利用行動裝置上網進行各式各樣的活動，從暑假前一週末開始，流量就出現明顯攀升，無論平、假日都較前一個月多。

▲LINE MOBILE資費方案。（圖／LINE MOBILE提供）

LINE Points點數適用通路廣泛，不只用來折抵電信費帳單，還可以到超商買冰咖啡消暑，平均下來每天不到10元就能擁有這些好康，網外加市話共有70分鐘免費，讓暑假不無聊，而且月租費還可全額折抵韓國、新加坡、港澳及美國漫遊上網，等於出國旅遊也不用煩惱上網問題。

炎炎夏日不用出門人擠人，只要在冷氣房中拿起手機，動動手指，2分半鐘即可申辦完成，終身吃到飽、網內講到飽，現在註冊為官方帳號會員，還有LINE MOBILE和人氣插畫家「某人日常」的「LINE MOBILE x某人日常：夏天！」聯名貼圖可以免費領取。