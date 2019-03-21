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買三星S10+現省5000元　LINE MOBILE商城推月租599送4000點

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲買三星S10+現省5000元　LINE MOBILE商城推月租599送4000點。（圖／LINE MOBILE提供）

▲LINE MOBILE商城上線。（圖／LINE MOBILE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE MOBILE歡慶商城新開張，宣布即日起到4月底前申辦月付599元，綁約30個月方案，就送LINE Points 4000點，直接選購手機就可以折抵，以購買Samsung Galaxy S10+為例，申辦LINE MOBILE 599資費方案，並使用贈送的4000點LINE Points折抵，再加上商城回饋手機售價的2%，S10+只要不到28300元，現省近5000元，相當於85折。

LINE MOBILE提供簡單易懂的4G上網吃到飽方案，全新推出599資費方案，除了享有終身上網不限速吃到飽、網內互打免費、網外40分鐘以及市話60分鐘的優惠，4月底前申辦還享LINE Points 4000點加碼回饋，方便有換機需求的用戶買新機。

同時，LINE MOBILE官方線上購物商城「LINE MOBILE 商城」將在3月22正式上線，後續還將推出手機配件、遊戲機、家電，最重要的是也有令人驚喜的價格與獨家LINE Points回饋，1點就等同於現金1元，可折抵使用的線上線下通路廣泛。

▲買三星S10+現省5000元　LINE MOBILE商城推月租599送4000點。（圖／LINE MOBILE提供）

▲Samsung Galaxy S10+。（圖／LINE MOBILE提供）

消費者只要在LINE MOBILE官方帳號中直接申辦599元資費方案，再到「LINE MOBILE商城」選配手機，就可以直接用贈送的4000點LINE Points折抵，像是高CP值的Sony Xperia L3、電競手機Razer Phone 2、經典旗艦新機SAMSUNG Galaxy S10+都有，而且在LINE商城中消費還享產品售價2%的LINE Points點數回饋。

其中以購買Samsung Galaxy S10+為例，申辦LINE MOBILE 599資費方案，並使用贈送的4000點LINE Points折抵，再加上商城回饋手機售價的2%，S10+只要不到28300元，現省近5000元，相當於85折，另外再以購買Sony Xperia L3為例，等於不到台幣2000元就可以把手機帶回家。

此外，LINE MOBILE除了推出新資費與商城方便用戶換新機外，新舊用戶只要在3月底前申辦LINE MOBILE任一資費，就有機會得到三月新上市的SAMSUNG 年度旗艦機S10+，體驗用超聲波螢幕指紋辨識快速解鎖。

▲買三星S10+現省5000元　LINE MOBILE商城推月租599送4000點。（圖／LINE MOBILE提供）

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關鍵字：買三星,S10+,LINE MOBILE,商城,599資費

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