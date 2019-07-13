▲ 新北文旦柚預購開跑，「心型柚」甜蜜幸福限時送。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市八里區心型柚限量上市，即日起推出1000顆，定價每顆380元，2顆750元免運，讓消費者甜蜜幸福每一刻。2019年加碼推出「預購滿額送幸福」，7月18日至8月10日開放網路下單，預購文旦柚禮盒滿10箱（10斤裝）即可免費獲得心型柚1顆，限量99個名額，喜歡新北文旦的朋友趕緊把握機會。

八里區「艸田八家農場」場長黃阿發，年輕時從事紡織業，後來因為家中年邁父親身體狀況日漸不好，而決定返家從農。在1989年時，當時八里區農會正好推動文旦柚為地方特色作物，黃阿發為八里區第一批投入文旦柚種植的果農。

黃阿發為了做出市場區隔，2013年開始嘗試種植心型柚，第一年種植，大部分的果實都失敗，他憑著對於柚子的熱情，透過不斷精進種植技術，觀察氣候、土壤條件對心型柚成長的影響，如今已蛻變為『心型柚達人』。黃阿發表示，今年氣候高溫多雨，心型柚顏色較深，而每個園區的土壤條件跟採收時間差異，也會讓心型柚顏色產生些許不同。

▲ 新北文旦柚預購開跑，農友黃阿發的「心型柚」甜蜜幸福。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，透過開發心型文旦柚，創造市場差異，讓文旦柚提早於中秋節前亮相，配合七夕延長市場消費時間，在中秋禮品市場中走出不同的風格。

蔡秋煌說，每年5月前後，農民會將文旦柚套上外框塑型，經過將近3個月的蛻變成長，搖身一變成為傳遞幸福的心型柚，祝福情人與佳偶幸福美滿。今年心型文旦柚數量有限，歡迎把握時機，購買新北八里特有的心型文旦柚。

農業局表示，幸福心型柚上市，同時預告文旦柚產期即將到來，因新北市地質及氣候條件優異，所產的文旦柚品質相當好，更是中秋過節團圓禮品首選。今年特別加碼推出文旦柚「預購滿額送幸福」活動，歡迎大家到八里區農會臉書訂購，心型柚訂購資訊，可電洽八里區農會02-2610-2996。