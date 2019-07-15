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新北石門山區增設簡易自來水　謝政達：市政沒有分「大細漢」

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▲ 新北石門山區增設簡易自來水 謝政達：市政沒有分「大細漢」。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北石門山區增設簡易自來水，謝政達：市政沒有分「大細漢」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市副市長謝政達15日視察石門區山溪市民活動中心旁城鄉風貌景觀工程進度，並與石門區里長交流座談，落實行動治理，第一線關注地方，與市民、里長零距離，謝政達也在座談會上，要求增設簡易自來水設施，確保石門山區市民用水的權利。

持續市長侯友宜行動治理的政策，副市長謝政達率領市府團隊至石門區再次與里長座談，追蹤2019年3月30日侯市長訪視石門區時，里長提案之辦理進度，謝政達首先實地視察石門區山溪市民活動中心旁城鄉風貌景觀工程進度，隨後與石門區里長交流座談。

▲ 新北石門山區增設簡易自來水 謝政達：市政沒有分「大細漢」。（圖／新北市民政局提供）

石門山區的簡易自來水議題，地方提案的阿里荖溪護岸也即將施工。茂林里長簡義雄表示，自來水管線案，會後公所迅速辦理會勘處裡，他非常認同。里長聯誼會長曾清松則說，感謝市府團隊對地方提案的重視，並讚賞侯市長重視基層民意行動治理的積極效率，同時也肯定謝副市長及市府團隊親民的作風。

謝政達表示，市政沒有分「大細漢」，新北是一個幅員廣闊的大家庭，只有所有行政區一起進步，新北才會持續往前走，因此行動治理落實與民零距離，了解各地需求。且石門好山好水、有優美的海岸景觀是北海岸重要的觀光據點，市府也會持續努力讓更多人看見石門，推動在地經濟特色。

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關鍵字：新北,石門,簡易自來水,里長座談

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