臉書揭17歲閨蜜精彩「夜生活」...撕破臉鬧上法庭！她連發3天道歉文求原諒

▲楊女不滿朋友竟將對方的私生活PO上網。（示意圖／取自stocksnap）

地方中心／台北報導

一名住在新北市的18歲楊姓女子在臉書社團PO文，將朋友的性生活公布在網路上，甚至還附上對方與他人的對話截圖。朋友得知後氣得報警處理。台北地方法院審理後判楊女拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，還要提供80小時的義務勞務，全案仍可上訴。

根據起訴書，楊女與17歲的雯雯（化名）是朋友關係，也都是臉書某個社團的成員，沒想到她竟因為對雯雯有所不滿，就用臉書發文，將雯雯涉及隱私的感情糾紛全抖出來，甚至還將雯雯與其他人聊到性生活的對話截圖附在文章內。

雯雯得知後氣炸，到新北市警察局永和分局報案，台北地檢署調查後依刑法加重誹謗、個人資料保護法2罪起訴。

根據判決書，台北地方法院認為，楊女明知道個人資料屬於隱私範疇，沒經過他人的同意，竟然還張貼足以毀損雯雯名譽的文字，傳述僅涉及私德與公共利益無關的事情，有損雯雯的隱私。

但法官念在雯雯與對方已達成和解，犯後態度尚可，依個資法判她拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，另外還要提供80小時義務服務，並要求她從7月1日起連續3天在臉書上PO出道歉啟事，保證日後絕不再犯。

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