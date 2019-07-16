跟承翰說再見！全台運行火車11:40同步鳴笛　大台北有3停靠站

記者胡順惠／台北報導

25歲鐵路警察李承翰因公殉職，今（16）日上午在嘉義老家舉辦告別式，靈位隨後入祠嘉義忠烈祠，供大家緬懷。全台火車將於11時40分同步鳴笛3秒向承翰致敬，同一時間全台將有100到200列在路線上的列車悼念，大台北地區鳴笛火車包含普悠瑪222車次在台北車站第四月台、五堵及百福，台鐵也事先製作影片向李承翰致敬。

▲全台火車將同時鳴笛，向故巡官李承翰致敬。（圖／台鐵提供影片截圖）

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▲▼李承翰靈柩覆旗。（圖／記者唐詠絮攝）

公祭今日一早舉行，嘉義外頭下起綿綿細雨，彷彿在為李承翰哭泣，但許多人不畏風雨前往送行。從小看李承翰長大的乾媽吳碧霞表示，「承翰，你安心的走吧……我們會好好、爸爸媽媽會過得很好，我們也會幫忙照顧你的爸爸媽媽。」

吳碧霞捂住胸口說，「很心酸，太不願意，怎麼會發生在我們身上？為什麼會是他呢？承翰，你為什麼要走？我看到（遺照在牆上）……真的很心酸。」而李承翰生前最疼愛的外甥女也穿著黑衣，抱著母親不斷哭泣。她嘴裡不斷喃喃，「我想舅舅了。」接著抱住媽媽一直哭，讓旁邊的人看著也跟著落淚。

▲▼李承翰的媽媽及同袍都難掩悲傷情緒。

李承翰告別式由副總統陳建仁代表總統蔡英文頒發總統褒揚令，並覆蓋國旗和警察錦旗，點主官則由內政部長徐國勇擔綱並追贈行政院勳章，警政署長陳家欽則追晉李承翰為巡官，並覆蓋國旗和警察錦旗，鐵路警察局將由在場同仁搭配警察樂儀隊演奏獻唱「警察進行曲」，一同用音樂及歌聲悼念承翰。

至於李承翰在告別式後將先安置於靈骨塔，再擇日入祀宗烈祠。另外，考量不影響民眾用路權益，鐵路警察局表示，16日上午移靈路線將由新生路轉中山路前往嘉義火車站，全程不交管、不管制路口。

16日告別式如下：

06:00 入殮(市立殯儀館)

07:00 移靈

08:20 家奠(公祭會場或部長點主儀式)

● 第一階段 褒揚追晉

09:00-09:10 追頒行政院楷模獎章(點主儀式)

09:10-09:20 追晉巡官職務

09:20-09:30 靈柩覆蓋國旗及警旗

● 第二階段 公奠

09:30-09:35 介紹故巡官李承翰生平暨英勇事蹟

09:35-09:40 高雄分局同仁追思

09:40-09:45 遺族致謝詞(司儀代理)

09:45-11:15 各機關代表公奠

11:15-11:30 來賓親友自由拈香

11:30-11:40 贈旗儀式

11:40 啟靈

11:50 經過嘉義火車站（鐵路警察局嘉義派出所在火車站內）