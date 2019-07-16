中國要制裁對台軍售美企　美：基於《台灣關係法》勿強加政治觀點

▲美對台軍售包含108台M1A2艾布蘭主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

中國外交部日前宣布，將對向台軍售的美國企業進行制裁，美國國務院發言人則指出，希望北京當局不要對美國及他國強加政治觀點，也會密切注意該國對美企是否有任何不公平的貿易行為。發言人強調，對台軍售是以《台灣關係法》為準則，白宮會信守基於基於美中三公報與《台灣關係法》的一中政策。

美國防部上周宣布，已批准對台出售多種武器，包含由通用動力（General Dynamics）製造的108台M1A2艾布蘭戰車、雷神（Raytheon）出產的250枚可攜式刺針防空飛彈（Stinger）等類別，總值高達27億餘美元。中國外交部發言人耿爽指出，這項軍售案違反國際法，違反中國的主權與國家安全，並宣布，「中國的政府與企業不會與這些美國企業進行商業往來。」不過耿爽未透露具體制裁細節。

▲解放軍駐港部隊軍演。（圖／翻攝自中國軍網）



美國務院發言人以背景說明的方式向媒體重申，美國以《台灣關係法》為準則對台軍售，同時以台灣國防需求為基礎，且歷任政府對台灣軍售的政策，長期以來都維持著一貫性，如此一來除了有助台灣安全，也能維護台海的和平與穩定。發言人強調，美國會持續關注美國企業是否有受到不公平待遇，也呼籲北京當局不要強加其政治觀點給他國。

中國大陸官媒《人民日報》點名可能被制裁的美國企業，包括通用動力（General Dynamics），漢威聯合國際（Honeywell International），美國豪士科集團公司（Oshkosh Corporation），雷神（Raytheon）和英國航太系統公司（BAE Systems）設址美國賓州的公司。《路透》報導指出，這不是中國大陸第一次表示會制裁向台灣出售武器的美國公司．在2010年和2015年也都曾揚言制裁，但尚不清楚是否真的實施過。