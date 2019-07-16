梅根產後2個月瘦不回去！　站在3個孩子的凱特旁輸很大

▲王妃凱特（Kate Middleton）與梅根（Meghan Markle）13日共同參加溫布頓網球錦標賽女子單打決賽。（圖／路透）
國際中心／綜合報導
英國皇室的兩位王妃凱特（Kate Middleton）與梅根（Meghan Markle）13日共同參加溫布頓網球錦標賽女子單打決賽，只見會場上兩人有說有笑、互動親密，打破以往外界對兩人不和的傳聞。除了關注妯娌兩人之間的互動外，她們穿著的服裝也引起熱烈的討論。
綜合外媒報導，哈利王子（Prince Harry）與梅根在5月順利迎來了小王子亞契（Archie Harrison Mountbatten-Windsor），之後更是向全國民分享皇室的全家福；然而與之前纖細的身材相比，梅根產後的身材一直引起外界熱烈的討論。凱特和梅根在台灣13日晚間一同出席溫網女單決賽，兩人先後走下樓梯，只見凱特穿著杜嘉班納（Dolce & Gabbana，縮寫DG）帶金色鈕扣的綠色訂製洋裝；而梅根則身穿白色襯衫搭配BOSS的百褶長裙，裙上印有藍色疊印圖案，站在纖瘦的凱特身旁看起來卻大了一號。
▲兩人相比，梅根明顯大了一號。
相比已經生了3個孩子的凱特，梅根產後的身材明顯圓潤不少。據了解，梅根生完孩子後並沒有急著瘦身，反而是溫和、緩慢地進行瑜珈健身，這樣的舉動也引起許多女性的好感。有一位女士在社交媒體上表示，看到梅根不急於讓身體恢復正常，不被體重影響內心的好心情是很重要的。
So refreshing to see Meghan Markle embracing her post baby body and is in no rush to get her pre baby body back— Chloe (@_chloehx_) 2019年7月13日
It's important to feel happy within yourself and your weight shouldn't determine your happiness#Wimbledon #meghanmarkle pic.twitter.com/jKEUs7EMV2
也有一位網友表示，梅根看起來就像是一個剛生完兩個月的女性，沒有隱藏自己的身材反而是公開露面，真的很好；另外一位網友則覺得，她的舉動讓更多人意識到女性剛生完孩子最真實的模樣，看起來很漂亮。
▲亞契小王子第一張正面彩色照曝光。（圖／翻攝自IG）
英國皇室透過哈利王子與梅根王妃官方Instagram帳號宣布，亞契在7日於私人教堂內完成受洗，而這也是小王子曝光在世人面前的第一張正面彩色照。有不少網友發現亞契跟爸爸拉哈利王子一樣，都是美麗的紅髮，同時也開始期待他和各位堂兄堂姊的可愛互動。