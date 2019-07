梅根產後2個月瘦不回去！　站在3個孩子的凱特旁輸很大

▲王妃凱特(Kate Middleton)與梅根(Meghan Markle)13日共同參加溫布頓網球錦標賽女子單打決賽。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

英國皇室的兩位王妃凱特(Kate Middleton)與梅根(Meghan Markle)13日共同參加溫布頓網球錦標賽女子單打決賽,只見會場上兩人有說有笑、互動親密,打破以往外界對兩人不和的傳聞。除了關注妯娌兩人之間的互動外,她們穿著的服裝也引起熱烈的討論。

綜合外媒報導,哈利王子(Prince Harry)與梅根在5月順利迎來了小王子亞契(Archie Harrison Mountbatten-Windsor),之後更是向全國民分享皇室的全家福;然而與之前纖細的身材相比,梅根產後的身材一直引起外界熱烈的討論。凱特和梅根在台灣13日晚間一同出席溫網女單決賽,兩人先後走下樓梯,只見凱特穿著杜嘉班納(Dolce & Gabbana,縮寫DG)帶金色鈕扣的綠色訂製洋裝;而梅根則身穿白色襯衫搭配BOSS的百褶長裙,裙上印有藍色疊印圖案,站在纖瘦的凱特身旁看起來卻大了一號。

▲兩人相比,梅根明顯大了一號。

相比已經生了3個孩子的凱特,梅根產後的身材明顯圓潤不少。據了解,梅根生完孩子後並沒有急著瘦身,反而是溫和、緩慢地進行瑜珈健身,這樣的舉動也引起許多女性的好感。有一位女士在社交媒體上表示,看到梅根不急於讓身體恢復正常,不被體重影響內心的好心情是很重要的。

So refreshing to see Meghan Markle embracing her post baby body and is in no rush to get her pre baby body back

It's important to feel happy within yourself and your weight shouldn't determine your happiness#Wimbledon #meghanmarkle pic.twitter.com/jKEUs7EMV2