18歲登上金曲等級音樂祭舞台！大吼「我是高中生！」

圖、文／咖啡廣場提供

近年來台灣音樂創作人才輩出，全年各種音樂祭更是音樂創作者展現自己作品的絕佳機會，而覺醒音樂祭就是在初夏的時候，最讓人熱血爆發的音樂盛會。覺醒音樂季至今已舉辦了10週年，今年更是被譽為金曲等級，在30屆金曲獎落幕後，許多表演者也都鍍金登台，包含最佳國語男歌手Leo王、最佳台語男歌手流氓阿德、最佳樂團閃靈、最佳演唱組合椅子樂團、最佳單曲製作人YELLOW都在演出名單中。

除了金曲加持外今年還有著一大亮點，在眾多得獎的演出者中，竟然有著幾組實力堅強的高中生也踏上了覺醒舞台！他們穩健的台風與流暢的表演，面對如此大的場面也不會怯場，原來是咖啡廣場站出來音樂挑戰賽8國、高中組的冠、亞軍，在如此年輕就站上如此盛大的舞台，實力不容小覷！

單槍匹馬擊敗眾多對手的音樂奇才，成為覺醒舞台的一枚新星

今年甫高中畢業的王淯騰，從小受到教會的教友們以音樂薰陶，從國小便確認自己的志向就是站上舞台分享自己喜愛的音樂，一直以來學習鼓、吉他等各種樂器，到了高中開始自學編曲，其音樂天分更是受到許多經紀公司的注意，為了更精進舞台上的表演，已申請美國柏克萊音樂學院，主修表演課程。

王淯騰第一次參與音樂賽事就是站出來音樂挑戰賽，憑藉著音樂實力奪下亞軍，咖啡廣場更安排專業音樂人的指導，協助他站上覺醒音樂祭的舞台，單槍匹馬和眾多鍍金樂團同場演出。在舞台上的王淯騰一個人熟練的操作著各種設備，獨自掌控全場，不像高中生的超齡表現，就像天生的明星。而他對音樂熱愛、陶醉的程度，也不輸在其他舞台高唱的金曲歌手。

王淯騰《 YOUR BODY 》：https://www.youtube.com/watch?v=TVHJFszW54A

覺醒舞台大吼「我是高中生」！冠軍樂團分離前賣力唱出高中生的掙扎

五個來自桃園的大男孩，各自參與了熱音社，因緣際會在高二的聯合成發中組成了樂團「未」，自此征戰各大小比賽，還曾獲邀擔任桃園鐵玫瑰音樂祭的開場演出，更在升學考試的追擊下，以述說高中生煩惱與心情為曲，一舉獲得咖啡廣場音樂挑戰賽的冠軍。不僅如此，咖啡廣場更邀請他們在覺醒音樂祭的舞台演出，原本已經買票，要待在台下看表演的他們，竟躍上舞台成為大家矚目的焦點。

在舞台上的未，奮力的唱出屬於自己的音樂，歌詞內充斥著屬於高中生的心情與夢想！隨音樂的熱情地擺動肢體，帶領台下聽眾互動，有許多鐵粉特地南下趕到現場為他們加油，不畏烈日大聲跟唱，主唱更在演出中數度大喊「我們是高中生」，奮力炒熱這個屬於這群18歲少年的舞台。

未《我是誰》：https://streetvoice.com/Not_Yet_1/songs/578682/

雖然只是高中生，只要能在咖啡廣場音樂挑戰賽中取得好成績，就有機會可以和金曲得獎者站上同一場舞台，還能夠擁有明星規模的演唱會。站上覺醒音樂祭舞台僅僅只是一場暖身，在8/31的咖啡廣場2019站出來音樂祭中，他們將與盧廣仲、老王樂隊、J.Sheon (街巷)、閻奕格等大咖明星，以及今年挑戰賽大專組、歌唱組的唱將，在逢甲的舞台上大聲飆唱，想要親眼看到這群熱血高中生的音樂實力嗎？8/31絕對不能錯過逢甲的這場音樂盛會！

咖啡廣場 2019站出來音樂祭相關資訊

音樂祭時間：2019/8/31 (六) 17:00 憑票入場

音樂祭地點：台中市西屯區文華路100號(逢甲大學體育館)

索票時間：2019/7/1 (一) 至 2019/8/18 (日) 23:59

索票方式：於索票期間，購買咖啡廣場寶特瓶產品，掃描瓶身貼紙QRcode進入索票網站，輸入貼紙序號，即可參加索票 (一組序號限使用一次)