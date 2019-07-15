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電子腳鐐還在腳上！他闖民宅性侵母女未遂　遭逮竟喊：要把報警的人殺掉

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▲▼（圖／翻攝自YouTube／YTN NEWS）

▲涉嫌性侵未遂的申男。（圖／翻攝自YouTube／YTN NEWS）

 國際中心／綜合報導

南韓一名51歲的申姓男子10日時，闖入光州一處住宅中，試圖性侵在房裡沉睡的女子未果，竟把目標放向同在一間房裡的8歲小女孩；雖然最後警察及時趕來，男子也因性侵未遂遭逮捕，但該名男子似乎沒有意識到自己的行為有任何不妥，竟然在被捕時大放厥詞的說：「我是性侵未遂，就算進了矯正所也很快就會被放出來，如果出來了，我就要把報警的人殺掉。」

綜合韓媒報導，申男在10日時侵入一間位於2樓的住宅後，發現房裡有一對母女，當時媽媽正在睡覺，他見四下無人就試圖想侵犯該名媽媽卻失敗，竟然將目標放向一旁的8歲的小女孩，在兩人極力抵抗的情況下，申男只好快速撤離逃亡。

沒想到就在申男跑到一樓時，正巧有附近居民經過，追在後頭的母女表示「有陌生男子突然闖進家中，對她們拳打腳踢還試圖性侵」向居民們求救後，大家齊心協力的將人給壓制住並報警。

不過就在警察趕到前，申男竟向抓住他的附近居民說，「這種事和解就好了，為何要報警呢，如果出了矯正所，會把報警的人殺掉。」不僅如此，警察到場後，申男更大言不慚的說，「我是性侵未遂犯好嗎，就算被抓也會很快被放出來。」讓在場的人跟員警都十分傻眼。

調查結果中指出，該名申姓男子包含性侵等罪名，曾犯下15項罪刑，現在竟還在戴有電子腳鐐的情況下試圖再犯罪。受害母女則在事後表示，這次好險有鄰居們出面幫忙，不然母女兩人很可能被殺死，但事發至今對於當時所受到的威脅還心有餘悸，仍然感到害怕。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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