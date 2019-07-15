法國慶天降神兵！　未來感軍武「空中飛行滑板」將用於特種部隊突擊

▲法國發明家薩帕塔（Franky Zapata）利用「飛行滑板」在空中自由穿梭。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）13日宣布，他已批准法國將於明年9月成立新的太空部隊司令部一事，希望能提升國防能力。除此之外，法國發明家薩帕塔（Franky Zapata）14日在該國國慶遊行當中，還利用飛行滑板（Flyboard Air）表演手持步槍在空中穿梭；對此，法國國防部長也藉此透漏，未來會將「飛行滑板」納入軍事運用。

綜合外媒報導，今年的法國國慶除了利用閱兵展現歐洲軍事合作力量外，40歲的發明家薩帕塔帶來的「飛行滑板」，極具未來感的表演，也成為國慶一大亮點。薩帕塔腳踩飛行滑板，手持步槍，在香榭麗舍大道上穿梭飛翔，讓原本在水上運動的飛行滑板，也能運用於上空中，令法國總統馬克宏與其他歐洲國家領導人忍不住拍手叫好。

法國國防部長帕利（Florence Parly）說，「飛行滑板」不只可以在水上使用，也可以在軍事上發揮用途，包括後勤支援或突擊，未來希望特種部隊能夠將此項發明作為突擊的工具，加強法國軍事能力。

▼法國發明家薩帕塔在眾多歐洲國家領導人面前表演「飛行滑板」。（影片取自／Youtube／CGTN）

