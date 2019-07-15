美國禁令衝擊！　財經網披露：華為長沙代工廠「5月已停產」

▲華為。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

受到美國對華為禁令影響，美資代工巨頭偉創力國際集團（Flex International Ltd，下稱偉創力）受到衝擊，位於長沙望城經濟開發區的工廠已停產，這間工廠主營華為手機組裝業務。

根據陸媒「財新網」12日消息，偉創力從2018年7月下線第一台華為手機，不到一年時間，偉創力便有意撤離長沙。一位接近望城經開區的知情人士透露，「自2019年3月開始，偉創力一期項目的生產已經遭遇困頓。至遲於2019年5月，偉創力就已停產。」

一名負責為偉創力長沙專案招聘員工的人士則表示，偉創力一期專案雖已停產，但仍有部分留守人員維持公司基本運轉。目前，比亞迪已接手偉創力二期項目，並已開始招聘員工。長沙比亞迪電子有限公司註冊成立於2019年6月11日註冊成立。

消息人士也指出，「比亞迪是長沙市政府直接牽頭引進，以後還是從事華為手機的代工業務。一期項目最終由誰接手，現在還沒有定論。目前，偉創力有想法撤離長沙，但仍未最終做出決定」。

偉創力於1969年創立於美國硅谷，1987年進入中國，是僅次於富士康的電子產品代工企業。目前在30多個國家擁有100多座工廠，員工達到20萬名。由於中國手機、家電等電子產業發展迅速，偉創力將中國視為重要的市場之一。