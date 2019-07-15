廣德家到黃文益服務處快閃做公益！老闆談韓國瑜出線「非常悲哀」

▲廣德家第三站來到市議員黃文益服務處。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

高雄香蕉煎餅店「廣德家」因公開罷韓，引發韓粉不滿，屢次遭到韓粉檢舉，警察、國稅局都找上門，房東也不願意續租店面，老闆現在只能以快閃方式營業，第三站借用市議員黃文益服務處。老闆說這段時間遭到不停霸凌還加上新的霸凌，心情上真的很難恢復，至於聽到韓國瑜代表國民黨出線，老闆說「非常悲哀，只覺得我們未來會越來越會辛苦」。

高雄反韓的香蕉煎餅店「廣德家」日前反串推出一份1000元「發大財煎餅」，引起風波。事後，許多韓粉也檢舉廣德家，房東也不續租店面，導致他們沒有店面可經營，老闆先在在友人咖啡店進行一日的騎樓快閃擺攤，後來又到市議員黃捷服務處設攤，第三站來到市議員黃文益服務處，雖然是平日，但一樣才剛開賣沒多久，100張號碼牌就被領光。

▲市議員黃文益。（圖／記者吳奕靖攝）

市議員黃文益說，「我覺得台灣的社會，被政治人物弄得有點對立，一個很單純的煎餅店的老闆，他在做生意，結果因為7月6號這場韓國瑜的造勢活動，搞得好像說變成對立面，所以我希望今天民眾來到我這裡，是不分政黨、不分顏色，我們就一起做公益，不收錢，就讓民眾將愛心投進三隻家扶中心的撲滿寶寶中」。

▲廣德家老闆。（圖／記者吳奕靖攝）

煎餅事件延燒，這段時間來遭到攻擊，心情有無較好？老闆直白回應「沒有」，老闆提到「我一直選擇良善、愛與包容來回應，但我覺得這個模式真的是很辛苦，而且很難去執行，我很堅持不去提出告訴，但是我覺得霸凌不停，還加入新的霸凌行列，這個速度一直不停，其實很難恢復」。

聽到韓國瑜代表國民黨出線，老闆說「非常悲哀，只覺得我們未來會越來越會辛苦，他今天荒廢市政，然後選擇去初選，我覺得他已經徹底失格，那更堅定我罷韓的意思」。那假使未來韓國瑜在市府活動邀請他來擺攤，是否會接受？老闆說「前提是他要讓我賣民主煎餅，願意讓我去他的場域發罷免書、寫罷免書，我非常想要去」。

▲不少民眾早早就來等拿號碼牌。（圖／記者洪靖宜攝）