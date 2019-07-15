　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

廣德家到黃文益服務處快閃做公益！老闆談韓國瑜出線「非常悲哀」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲廣德家第三站到黃文益服務處 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲廣德家第三站來到市議員黃文益服務處。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

高雄香蕉煎餅店「廣德家」因公開罷韓，引發韓粉不滿，屢次遭到韓粉檢舉，警察、國稅局都找上門，房東也不願意續租店面，老闆現在只能以快閃方式營業，第三站借用市議員黃文益服務處。老闆說這段時間遭到不停霸凌還加上新的霸凌，心情上真的很難恢復，至於聽到韓國瑜代表國民黨出線，老闆說「非常悲哀，只覺得我們未來會越來越會辛苦」。

高雄反韓的香蕉煎餅店「廣德家」日前反串推出一份1000元「發大財煎餅」，引起風波。事後，許多韓粉也檢舉廣德家，房東也不續租店面，導致他們沒有店面可經營，老闆先在在友人咖啡店進行一日的騎樓快閃擺攤，後來又到市議員黃捷服務處設攤，第三站來到市議員黃文益服務處，雖然是平日，但一樣才剛開賣沒多久，100張號碼牌就被領光。

▲廣德家第三站到黃文益服務處 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲市議員黃文益。（圖／記者吳奕靖攝）

市議員黃文益說，「我覺得台灣的社會，被政治人物弄得有點對立，一個很單純的煎餅店的老闆，他在做生意，結果因為7月6號這場韓國瑜的造勢活動，搞得好像說變成對立面，所以我希望今天民眾來到我這裡，是不分政黨、不分顏色，我們就一起做公益，不收錢，就讓民眾將愛心投進三隻家扶中心的撲滿寶寶中」。

▲廣德家第三站到黃文益服務處 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲廣德家老闆。（圖／記者吳奕靖攝）

煎餅事件延燒，這段時間來遭到攻擊，心情有無較好？老闆直白回應「沒有」，老闆提到「我一直選擇良善、愛與包容來回應，但我覺得這個模式真的是很辛苦，而且很難去執行，我很堅持不去提出告訴，但是我覺得霸凌不停，還加入新的霸凌行列，這個速度一直不停，其實很難恢復」。

聽到韓國瑜代表國民黨出線，老闆說「非常悲哀，只覺得我們未來會越來越會辛苦，他今天荒廢市政，然後選擇去初選，我覺得他已經徹底失格，那更堅定我罷韓的意思」。那假使未來韓國瑜在市府活動邀請他來擺攤，是否會接受？老闆說「前提是他要讓我賣民主煎餅，願意讓我去他的場域發罷免書、寫罷免書，我非常想要去」。

▲廣德家第三站到黃文益服務處 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲不少民眾早早就來等拿號碼牌。（圖／記者洪靖宜攝）

ET快訊
國民黨協助韓國瑜成立台北辦公室　主要對手鎖定柯文哲
國民黨對比民調／2020總統「三腳督」　柯文哲5組全贏蔡英文
1周前神預言！黃暐瀚解說「只錄韓國瑜版本」　曝2直接原因：大

關鍵字：廣德家,韓國瑜,黃文益

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「團結的開始」郝龍斌：希望韓國瑜儘速請益黨內菁英同志

命理師卜卦總統大選「四大天王」　三人「同卦象」只有他不一樣　

綠營籲韓國瑜辭職選總統　杏仁哥轟：我反對！兩套標準

國民黨協助韓國瑜成立台北辦公室　主要對手鎖定柯文哲

韓國瑜突襲式拜訪　朱立倫建議：要趕快去找郭台銘才是重點

「韓郭配」代表國民黨出征2020　杏仁哥點出關鍵在「兩個字」

傅崑萁牽線！韓國瑜快閃苗栗慰問傅學鵬　民眾帶國旗包要簽名

時代力量是「家」　洪慈庸：不會加入民進黨或正國會

謝長廷跨海關心國民黨初選：接下來有策略性民調帶風向

看韓國瑜「蠟燭好幾頭燒」　黃文益：不辭市長留大選失敗伏筆

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

煞不住！騎士雙黃線上蛇行鬼切 下秒後方逆向三寶直接撞慘被輾

「團結的開始」郝龍斌：希望韓國瑜儘速請益黨內菁英同志

命理師卜卦總統大選「四大天王」　三人「同卦象」只有他不一樣　

綠營籲韓國瑜辭職選總統　杏仁哥轟：我反對！兩套標準

國民黨協助韓國瑜成立台北辦公室　主要對手鎖定柯文哲

韓國瑜突襲式拜訪　朱立倫建議：要趕快去找郭台銘才是重點

「韓郭配」代表國民黨出征2020　杏仁哥點出關鍵在「兩個字」

傅崑萁牽線！韓國瑜快閃苗栗慰問傅學鵬　民眾帶國旗包要簽名

時代力量是「家」　洪慈庸：不會加入民進黨或正國會

謝長廷跨海關心國民黨初選：接下來有策略性民調帶風向

看韓國瑜「蠟燭好幾頭燒」　黃文益：不辭市長留大選失敗伏筆

皮膚都不見了…夫凌晨下班騎車摔倒命危　妻痛心求真相

不只看巨型郵輪！基隆打卡點7月夜晚變身「露天音樂舞台」

新Nissna Juke首張預告曝光　「跨界休旅先驅」將於9月3日亮相！

中職／統一與西武雙獅會　贈送王子大飯店住宿券

「團結的開始」郝龍斌：希望韓國瑜儘速請益黨內菁英同志

命理師卜卦總統大選「四大天王」　三人「同卦象」只有他不一樣　

張學友、碧昂絲合唱《獅子王》主題曲！15s版本流出網跪了

范冰冰爆「假分手」陰謀論！　情變後首鬆口：會努力

高雄草衙道包廂有「保齡球道」超狂！　2小時要價9900元求婚聚餐都包辦

鐵路勇警告別式預演...《末班車》音樂響起同仁眼眶紅了　全場氣氛哀戚

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

政治熱門新聞

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台..

藍營誰勝算最大？ 命理師：他9..

LIVE／總統初選民調　韓國瑜..

快訊／總統初選落敗...郭台銘..

觀察／家長要求簽名　蔡英文堅持..

韓國瑜出線　柯：要認真想了

即／初選民調結束　朱立倫秒直播

0.1%機率贏了　館長拱郭台脫..

郭台銘：為中華民國奉獻的決心永..

郭台銘取消記者會　郭陣營：稍晚..

LIVE／總統初選民調拆封　韓..

獨／韓國瑜勝出！今先密會吳敦義

韓國瑜全文：蔡英文執政這3年太..

月薪9萬？　林飛帆：若要賺錢不..

更多熱門

相關新聞

國民黨對比民調　柯文哲全贏小英

國民黨15日公布初選民調結果，高雄市長韓國瑜以44.8%支持度勝出，下午也公布對比式民調結果，在「三腳督」的情況下，韓國瑜以47.7%的支持度大勝總統蔡英文15.8%、台北市長柯文哲18%。但值得一提的是，柯文哲在國民黨此次的總統初選民調中也沒有外界想像中的不堪，無論在何種對戰組合中，他的支持度皆勝過蔡英文。

快訊／韓國瑜拜會朱立倫、連戰後一路向南衝苗栗

韓國瑜帶職參選　高雄反應超兩極

「民進黨布下天羅地網反韓」台南藍軍籲團結

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 韓國瑜 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台銘

墾丁民宿偷情！40歲女教授門一開糗了

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

閨蜜失蹤30年！鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」姊妹爆哭：是她

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆男友弒母

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下句酸爆

藍營誰勝算最大？ 命理師：他90%會當總統

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

LIVE／總統初選民調　韓國瑜44%、郭台銘27%

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活著你是孫子

快訊／總統初選落敗...郭台銘擬出國散心

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經　女加油員回嗆閉嘴了

蕾菈比基尼辣翻　一舉手腋毛炸出

更多

最夯影音

更多

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面